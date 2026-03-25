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戰爭何時畫休止符？伊朗媒體爆料 官員直呼美停火提案「過分」

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伊朗媒體：伊朗已檢視美方提案 認為內容「過分」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名男子25日在伊朗德黑蘭揮舞印有領袖肖像的伊朗旗幟。法新社
一名男子25日在伊朗德黑蘭揮舞印有領袖肖像的伊朗旗幟。法新社

以色列「新消息報網站」25日引述伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）報導，一位匿名伊朗官員聲稱，伊朗已檢視美國的停火提案，並認為其內容「過分」，伊方將自行選擇何時結束戰爭，且屆時伊朗要求的條件須得到滿足。

上述官員還說，伊朗不會讓美國總統川普來決定戰爭結束的時間。報導指出，德黑蘭已透過中東的中間方表達，將繼續捍衛自身安全。

該官員說，結束戰爭的首要條件是停止攻擊和暗殺，伊朗還要求提供防止戰爭再度發生的具體保證，還要明確判定戰爭損失並保證對其進行賠償。

伊方也希望結束針對伊朗及中東其他「抵抗組織」（即黎巴嫩真主黨等伊朗代理人）的戰爭。此外，伊朗也要求承認其對荷莫茲海峽的主權。

該官員說，伊朗的「防禦行動」將持續，直到其條件滿足為止。

一位伊朗高級官員25日則告訴路透，伊朗對美國提議的初步回應並不正面，但德黑蘭仍在檢視該提議；德黑蘭已將初步回應傳達給巴基斯坦，將由巴方轉達華府。

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