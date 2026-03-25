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美伊談判在即？國際原子能總署長：可能本周末在巴基斯坦登場
美聯社25日報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西向義大利「晚郵報」聲稱，美國和伊朗「可能本周末在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德會談」。
葛羅西並未對此詳述。兩位巴基斯坦官員25日稍早向美聯社說，伊朗已收到美國提出的15點停火提案。
巴基斯坦與埃及官員說，斡旋者正推動美伊最快27日在巴基斯坦舉行實體談判，但這需要美方代表團立即啟程。同時，伊朗官員恐仍對以色列感到憂慮，先前的空襲行動已造成包括前最高領袖哈米尼等伊朗高官喪生。
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