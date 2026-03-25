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傳英法將召開國際會議 討論重啟荷莫茲海峽
英國媒體今天報導，英國與法國本週將共同主持約30國參與的會談，目標是成立一個聯軍任務部隊，以重新開放遭伊朗封鎖的戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
自中東戰爭爆發以來，這條關鍵水道實際上已遭伊朗封鎖。
英國「衛報」（The Guardian）引述國防官員說法指出，各國參謀總長會議將於本週晚些時候舉行。該名官員表示：「我預期在不久的未來，將召開某種形式的荷莫茲海峽安全會議。」
「泰晤士報」（The Times）則報導，英國已提議在南部城市朴茨茅斯 （Portsmouth）或倫敦主辦後續峰會，以敲定細節並組建聯軍。國防官員指出，此舉是為了確保該水道能在「條件合適時」立即重新開放。
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