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伊朗稱飛彈襲林肯號 川普早已爆料101枚全遭擊落

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美軍航空母艦林肯號。 美聯社
美軍航空母艦林肯號。 美聯社

伊朗軍方今天透過國營電視台發布聲明宣稱，他們向美軍航艦「林肯號」發射巡弋飛彈，但美國總統川普昨天則透露，射向該航艦的101枚飛彈全部遭到擊落。

美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動，如今這場席捲中東地區的戰事已經進入第4週。

美軍早在1月下旬就宣布，「林肯號」（USSAbraham Lincoln）航艦打擊群已部署於中東，而目前正在阿拉伯海（Arabian Sea）執行打擊伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

伊朗軍方聲明寫道：「伊朗海軍的卡德（Qader）巡弋飛彈鎖定了美國林肯號航艦，並迫使其改變位置。」

聲明引述伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）的說法，「林肯號」航艦打擊群動向正持續被監控著，「一旦這支敵方艦隊進入我方飛彈系統射程，將會受到伊朗海軍強力打擊」。

川普（Donald Trump）則是已經在昨天告訴記者，伊朗向「林肯號」發射的101枚飛彈全數遭到擊落。

川普於白宮表示：「他們向我們的航艦林肯號發射了百枚飛彈，這可是世界上最大船艦之一。」

他還說道：「發射的101枚飛彈，每一枚都被擊落墜入海中…很棒對吧？真的很棒，我們的軍隊太棒了。」

白宮 以色列 美國 伊朗

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