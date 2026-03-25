傳德黑蘭收到美15點停火提案 伊朗大使駁川普和談說

2名巴基斯坦官員今天表示，伊朗已收到美國提出的15點停火提案。不過，伊朗駐巴基斯坦大使今天駁斥美國總統川普關於美伊雙方進行和談的說法。

美聯社引述2名因未獲授權透露細節而要求匿名的巴基斯坦官員消息報導，這項提案內容廣泛，包括了緩解經濟制裁、民用核能合作、縮減伊朗核計畫、接受國際原子能總署（IAEA）監控、限制飛彈研發，以及保障波斯灣門戶荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行權。

與此同時，一名參與美伊斡旋的埃及官員形容，美國提出的15點停火計畫是一項「全面性協議」。

這名埃及官員表示，這份提案目前被視為美伊進一步談判的基礎，但由於細節尚未公開，該官員同樣要求匿名。

他透露，伊朗官員對於川普政府仍抱持「高度懷疑」。他將這項15點停火提案與20點加薩停火計畫相提並論，意味著若要雙方同意坐下來談判，仍需付出「巨大努力」來敲定細節。

根據巴基斯坦與埃及官員說法，斡旋者正推動美伊雙方最快於27日在巴基斯坦舉行實體談判。然而，這需要美方代表團立即啟程。與此同時，伊朗官員恐仍對以色列感到憂慮，先前的空襲行動已造成包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的伊朗高官喪生。

伊朗軍方今天譏諷美國的外交手段，並對以色列及波斯灣地區發動更多攻擊，其中一場襲擊導致科威特國際機場發生火警。

法新社報導，針對美國總統川普暗示外交努力取得初步進展，伊朗駐巴基斯坦大使今天否認德黑蘭曾與華府進行談判。

伊朗大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）表示：「我們也是從媒體上聽聞相關細節，但根據我的消息，與川普的說法相反，兩國迄今未進行任何直接或間接談判。」

但他補充說道，「友好國家始終致力於與各方諮商以結束這場非法侵略，這是很自然的事」。