中東緊張 國際能源總署：若必要會再釋出石油儲備

國際能源總署（International Energy Agency）執行董事比羅爾（FatihBirol）今天於日本東京表示，他已經準備好，在必要時進一步釋出石油儲備。

法新社報導，日本首相高市早苗已要求國際能源總署做好釋出更多石油儲備的準備，以防中東戰火持續下去的情況。

國際能源總署3月11日指出，成員國將釋出4億桶石油儲備，以緩解中東戰事帶來的衝擊，而這是史上規模最大的一次。

比羅爾說道：「我們庫存中依然有大量石油。我們80%庫存仍在手中，這4億桶僅占庫存的20%。」

他還提到：「如果有必要時，我們已經做好行動的準備，但我相當希望這種情況不會發生。」

日本超過95%原油依賴中東地區，東京當局則預計從明天開始釋出國家石油儲備。