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花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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經與伊朗外交協調 泰國油輪安全通過荷莫茲海峽

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導

泰國官員及擁有該油輪的能源巨頭今天表示，一艘泰國籍油輪在泰國與伊朗進行外交協調後安全通過荷莫茲海峽，而且未被要求支付費用以脫離封鎖。

路透社報導，經泰國外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）與伊朗駐泰國大使會談後，曼差石油公司（Bangchak Corporation）擁有的該油輪昨天穿越戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

希哈薩昨晚告訴記者：「我請求伊方，如果泰國船舶需要通過這個海峽，是否能協助確保安全通行？他們回應會予以處理，並要求我們提供即將通過的船舶名稱。」

美國以色列對伊朗的戰爭已經導致經荷莫茲海峽運送的全球約1/5石油和液化天然氣供應中斷，引發巿場嚴重混亂。

兩週前泰國籍散裝貨輪Mayuree Naree在同一海峽遭發射物襲擊而引發火災，導致船員被迫撤離。根據泰國外交部說法，伊朗和阿曼當局已抵達該船位置，但泰方仍在等待3名失蹤船員的最新消息。

希哈薩表示，另一艘隸屬於暹羅化工集團（SCGChemicals）的泰國船舶也正在等待通過海峽的許可。

曼差石油聲明指出，自從11日以來停泊在波斯灣（Persian Gulf）的上述油輪目前正在返回泰國途中。公司感謝泰國外交部和伊朗當局所作協調。

該公司及外交部消息人士均表示，此次通行未涉及任何金錢交易。

路透社昨天報導，伊朗已經告知聯合國安全理事會和國際海事組織（International MaritimeOrganization），凡與伊朗當局協調的「非敵對船隻」皆可通過荷莫茲海峽。

泰國外交部官員透露，為確保曼差石油所屬油輪得以通行，除透過伊朗駐曼谷大使館之外，泰國駐阿曼大使館也與阿曼當局合作，並行對伊朗展開協調。

伊朗駐泰國大使館在X平台發文表示，泰國油輪獲得放行一事展現兩國關係密切。發文內容稱：「朋友之間擁有特殊的位置。」

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