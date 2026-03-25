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德黑蘭駁斥川普和談說 以色列與伊朗空襲行動未歇

中央社／ 開羅/華盛頓25日綜合外電報導

以色列伊朗今天持續展開空襲行動，同時德黑蘭當局再度駁斥美國總統川普關於雙方正在進行和談的說法，伊朗軍方譏稱美方是在跟自己談判。

路透社報導，在媒體披露華府向伊朗提出15點終戰方案後，強硬派精銳「革命衛隊」（RevolutionaryGuards）主導的伊朗武裝部隊聯合指揮部公開否認與美國磋商談判。

伊朗軍方聯合指揮部發言人左弗卡里（EbrahimZolfaqari）在國營電視台表示：「你（川普）內心的掙扎難道已經到了「跟自己談判」的地步了嗎？」

他強調：「像我們這樣的人永遠無法與你們共處…現在不會，永遠也不會。」

伊朗領導層之前曾表示，美國在過去2年的高層談判期間曾2度襲擊伊朗，因此無法與美方協商。

這場戰爭已經進入第4週，奪走了數千條人命，引發史上最嚴重的能源衝擊及全球通膨擔憂，但伊朗與以色列雙方的空襲行動未見放緩。

以色列國防軍（IDF）在通訊軟體Telegram表示，已針對德黑蘭全境的基礎設施發動一波襲擊。

伊朗半官方媒體SNN News Agency則稱，以色列空襲擊中住宅區，救援人員正在瓦礫堆中搜尋生還者。

此外，科威特與沙烏地阿拉伯表示，已擊退新一波無人機攻擊，但未說明這些無人機的來源。科威特民航局證實，無人機鎖定攻擊科威特國際機場的一座油槽，引發火警，所幸無人傷亡。

伊朗官媒報導，革命衛隊表示已向以色列境內，包括特拉維夫與基耶施摩納（Kiryat Shmona），以及科威特、約旦、巴林的美國基地發動新一輪攻擊。

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