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花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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談不攏恐動武打開荷莫茲海峽！美軍增兵近7000名壓境中東 川普3階段計畫曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國陸軍第82空降師一名成員2020年在北卡羅來納州布拉格堡受訓。美聯社
美國陸軍第82空降師一名成員2020年在北卡羅來納州布拉格堡受訓。美聯社

美軍壓境中東，美國國防部已下令增派近7000名地面部隊，顯示美國總統川普正為談判破局後可能動武打通荷莫茲海峽預作準備。經濟學人雜誌24日報導，五角大廈似乎有一套3階段計畫，首先投入地面部隊清剿威脅航運的戰力，接著掃除水雷，最後由海軍護送油輪。

整個行動每一階段都可能耗時數周，且風險極高。由於荷莫茲海峽地形有利伊朗發動不對稱作戰，水雷與掃雷問題成為計畫中關鍵環節；而護送油輪則是整體行動最複雜、最危險的一步，且可能曠日持久。

多家外媒24日報導，駐加州的陸軍第82空降師至少2000名官兵將派赴波灣；先前另有3艘搭載約4500名美軍的軍艦正駛往中東，其中包括駐日本沖繩、約2200人的第31陸戰隊遠征隊，預計27日進入美國中央司令部轄區。紐時指出，這波新增地面部隊規模接近7000人。

經濟學人報導，五角大廈似乎擬定一套打通荷莫茲的計畫，大致分為3階段：首先是清剿伊朗在海峽周邊的威脅戰力，包括快艇、飛彈、無人機與水雷，主要仍是空中打擊，後續不排除投入地面部隊；接著是掃除海峽內水雷；最後是在伊朗襲船能力被顯著削弱後，由美國海軍護送油輪通行。

美軍近日持續猛轟伊朗沿岸，3月19日動用5000磅鑽地炸彈摧毀儲放反艦飛彈的地下碉堡，並派直升機與A-10攻擊機掃射伊朗快艇。然而，美以雖已對伊朗軍事據點發動數千次空襲，威脅仍未消除。華府智庫CSIS資深顧問、退役陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）指出，原因是飛彈陣地部署地點眾多且具機動性，難以全面發現並徹底摧毀。

五角大廈可能動用陸戰隊執行突襲或為護航船團部署防空系統，但考量伊朗地面兵力龐大，美軍行動多半將局限於海峽島嶼，避免進入伊朗本土；海軍前官員帕克（Jennifer Parker）表示，一旦出現傷亡或士兵被俘，局勢將完全改變，川普未必願意採取這個方案。

除此之外，水雷是最大的威脅。美國國防研究機構CNA非正規作戰專家施羅登（Jonathan Schroden）指出，只要海中存在可信的水雷威脅，任何海軍都不敢貿然讓主力艦艇進入；而掃雷作業不僅可能耗時數周，也會讓行動緩慢的美軍掃雷部隊直接暴露在風險中，還需額外空中掩護。

荷莫茲海峽地理條件也是一大難題。這條航道水淺且狹隘，最窄處僅約50公里寬，兩側有山夾峙，軍艦偵測與攔截來襲飛彈和無人機的時間相當有限；還需克服強勁海流精準操控艦艇。這種地形有利伊朗發動不對稱作戰，可將體積小、分散部署、難以徹底清除的武器藏於懸崖、洞穴與隧道中，再沿海岸線近距離出擊。專家指出，從發現威脅到做出回應很可能只有幾分鐘時間。

經濟學人描述，護送油輪則是整個計畫中最複雜且危險的階段，而且可能沒有明確終點。

美軍不僅需出動大量無人機、戰機、攻擊直升機與預警機掩護，軍艦還得攔截無人機與飛彈；海事專家估計，平均每護送2艘油輪就需1艘驅逐艦伴航。目前波斯灣內近500艘油輪大多停滯不前。

紐時指出，即使美軍展開大規模護航，只要再發生一次攻擊，就足以重挫市場信心。業者與保險市場仍不敢輕易冒險，顯示只要伊朗威脅未除，航運就難恢復正常，最終仍需靠外交與政治解方。

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