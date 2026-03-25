美伊談判添變數？ 傳沙烏地阿拉伯王儲勸川普續攻伊朗

知情人士透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼最近與美國總統川普通話時，敦促他繼續對伊朗採取軍事行動，認為此舉為重塑中東提供了「歷史性機遇」。

消息人士告訴「紐約時報」，在過去一週的多次對話中，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）對川普說，必須堅持推進消滅伊朗強硬派政府的行動。

穆罕默德．沙爾曼認為，唯有推翻現行體制，才能消除伊朗對波斯灣地區構成的長期威脅。

然而，沙烏地和美國政府官員都擔心，如果衝突持續下去，伊朗恐對沙國油田與石油設施發動更具破壞性的攻擊，而美國則可能陷入一場長期戰爭。

知情人士指出，川普有時似乎對結束戰爭抱持開放態度，但穆罕默德．沙爾曼認為這將是個錯誤，並主張對伊朗能源基礎設施發動攻擊，以削弱德黑蘭政府。

據悉穆罕默德．沙爾曼還建議美國考慮派兵進入伊朗，奪取能源設施並迫使政府下台。

分析人士指出，川普此時若撤軍，沙烏地和中東各國將面對一個更加猖狂、憤怒的伊朗，半途而廢的攻勢可能讓沙國頻遭攻擊，甚至讓伊朗有能力周期性封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

國際危機組織（International Crisis Group）波斯灣與阿拉伯半島項目主任法魯克（Yasmine Farouk）說：「沙國官員當然希望戰爭結束，但結束方式很重要。」

政府情報分析人士認為，穆罕默德．沙爾曼將這場戰爭視為提升沙國在中東地區影響力的機會，並認為即便戰爭持續下去，沙國也有能力自衛。

消息人士說，川普在與穆罕默德．沙爾曼對話時，曾表達戰爭對油價與經濟衝擊的擔憂，但穆罕默德．沙爾曼認為這只是暫時現象。

然而，即使沙國比其他波斯灣國家更能承受荷莫茲海峽封鎖帶來的衝擊，但這條水道若長期關閉，後果仍十分嚴重。

沙國官員否認王儲推動延長戰爭的說法。沙國政府在聲明中指出，「沙烏地阿拉伯王國一向支持和平解決衝突，在衝突爆發前就已是如此」，並強調「沙國官員與川普政府保持密切聯繫，我們的承諾始終如一」。

聲明還寫道：「我們目前的首要之務是保護人民和民用基礎設施免受日常攻擊。伊朗選擇了危險的邊緣政策，而非認真的外交解決方案。這損害了所有有關各方，但受害最深的還是伊朗本身。」