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伊朗軍方否認正與美國議和！酸川普「自己跟自己談判、把失敗當協議」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗法斯通訊社25日上午在社群媒體X發表哈塔姆安比亞中央總部發言人談話影片。圖/擷自@FarsNews_Agency在X的影音
伊朗法斯通訊社25日上午在社群媒體X發表哈塔姆安比亞中央總部發言人談話影片。圖/擷自@FarsNews_Agency在X的影音

法新社報導，美國總統川普24日聲稱正與伊朗談判，但伊朗軍方25日出面否認，譏諷美方根本是「自己跟自己談判」，並批評華府試圖「把失敗包裝成協議」。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）25日上午在社群媒體X發表影片，伊朗軍方的作戰指揮單位「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人佐爾法卡里（Ebrahim Zolfaghari）在國營電視台預錄影片中暗示，雙方並未展開實質對話。

佐爾法卡里說：「你們內部的矛盾是否已經嚴重到只能自己跟自己談判？」他強調，伊朗立場始終如一，「永遠不會與像你們這樣的人達成協議。現在不會，未來也不會。」

他並表示：「你們過去所謂的戰略實力，如今已變成戰略失敗。自稱全球超級強權的國家，如果有能力，早就擺脫這場困局。不要把失敗包裝成協議，你們開空頭支票的時代已經結束。」

他強調，在美方認清「區域穩定仰賴伊朗強大武裝力量維持」之前，美國在中東的投資將化為烏有，也不可能再看到過去的能源與油價水準，並稱穩定必須建立在實力之上。

紐時早前披露，美國已提出15點停戰方案，由巴基斯坦轉交伊朗。

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