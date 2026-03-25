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中東戰爭第25天》川普稱伊朗送「大禮」 最新發展一次看

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

中東戰事進入第25天，美國總統川普今天表示，伊朗送給他一份與荷莫茲海峽石油運輸有關的「非常貴重的禮物」，使他與德黑蘭「對的人」討論結束這場戰爭的信心大增。

以下是中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

川普近來下令美軍延後攻擊伊朗發電廠、為期5天，並表示華府正與匿名伊朗人士磋商後，他在白宮告訴記者，「他們送給我們一份大禮…而且是價值極為可觀的禮物。對我來說這代表一件事：我們正在和對的人打交道」。

川普說這份「禮物」具有「重大意義」，並補充說這和「石油及天然氣有關」，但與伊朗核計畫無關。他重申先前說法，稱德黑蘭「同意他們永遠不會擁有核武」，還說德黑蘭「非常渴望」達成協議。

此外，知情人士今天透露，五角大廈預計將從美國陸軍精銳的第82空降師增派數千官兵前往中東，但未明確說明這些美軍將派往中東何處或於何時抵達。

美國迄今尚未決定是否派兵進入伊朗，但一名消息人士指出，美國將增強未來可能在此區採取行動的能力。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天說，以軍將往北占領直至利塔尼河的黎巴嫩南部國土；這是以色列首度明確表示有意奪取這塊占黎巴嫩領土近1/10的土地。

卡茲說，軍方將控制「剩餘橋樑及直到利塔尼河的安全區」，並建立「防禦緩衝帶」。

卡茲先前曾警告黎巴嫩政府，若不將激進組織「真主黨」（Hezbollah）解除武裝，將會失去領土。獲伊朗支持的真主黨於3月2日對以色列發動攻擊，將黎巴嫩牽扯進美國聯手以色列對伊朗的戰爭之中。

此外，以色列軍方今天表示，已完成對伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）的「大規模空襲」。

●伊朗動向

伊朗在提交給國際海事組織（IMO）的聲明中說，只要不支持或參與針對伊朗的侵略行為，並遵守德黑蘭當局公布的安全規章，就會允許「非敵對」船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗今天任命前革命衛隊指揮官左加德為最高國家安全委員會（SNSC）秘書，接替日前在空襲中喪生的拉里賈尼（Ali Larijani）。

伊朗當局今天還說，已逮捕466人，理由是他們透過網路活動試圖破壞國家穩定。

聯合國核監督機構表示，伊朗通報布什爾（Bushehr）核電廠遭「一枚發射物擊中」，但未造成人員傷亡或設施損毀。

以色列軍方昨天深夜警告，伊朗朝以色列發射飛彈，反飛彈防禦系統已啟動；過去24小時內已發布逾10次飛彈警報。

●油價股匯動態

在市場對美國與伊朗透過談判結束中東戰爭前景轉趨審慎之際，國際油價今天走揚。

紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價上漲4.22美元或4.79%，收每桶92.35美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲4.55美元或4.55%，收每桶104.49美元。

●其他國家及組織

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，他願意主辦旨在結束美伊戰事的談判。他在社群平台X發文說，巴基斯坦歡迎並完全支持推動對話以終止戰爭的努力。

夏立夫說：「在美國與伊朗都同意下，巴基斯坦隨時準備好並樂於擔任主辦方，促成具建設性與決定性的會談，以達成全面解決方案。」

黎巴嫩外交部今天宣布驅逐新任伊朗大使後，黎巴嫩武裝團體真主黨形容此舉「是罪過」，呼籲「立刻收回成命」，聲稱「這道命令後果危險」，並形容這項決策「是國家與戰略罪行」。

黎巴嫩外交部將駐黎伊朗大使列為「不受歡迎人物」（persona non grata），限他本月29日前離境。

黎巴嫩外交部在聲明中澄清，這項決定並不構成與伊朗斷交，「而是針對大使違反外交禮儀與其作為駐黎巴嫩大使的義務所採取的措施」。

中國外交部長王毅與伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）今天通話時表示，相關問題應透過對話談判解決，不應訴諸武力，「談起來總比打下去好」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話時，也敦促伊朗以「誠意」進行談判。

黎巴嫩媒體報導，首都貝魯特（Beirut）北部多個原本未受以色列與真主黨戰事波及的地區發生爆炸，多人受到輕傷。軍方官員表示，爆炸可能源自被攔截的伊朗飛彈。

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，伊朗鎖定以色列及波斯灣國家展開反擊，聯合國人權理事會明天將罕見舉行緊急辯論，聚焦伊朗的打擊行動與這些行動對平民的影響。

黎巴嫩 荷莫茲海峽 美軍 以色列 伊朗 美國

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