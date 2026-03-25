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「一手橄欖枝一手拳頭」代表川普是認真的？伊朗：不想再被耍一次

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）17日在白宮橢圓辦公室會見愛爾蘭總理馬丁時，與副總統范斯（右）交談。歐新社
美國總統川普（左）17日在白宮橢圓辦公室會見愛爾蘭總理馬丁時，與副總統范斯（右）交談。歐新社

美國已透過中間人巴基斯坦伊朗提出一項包含15點內容的停戰方案，但一位知情人士透露，伊朗官員已向試圖斡旋的國家表示，他們已被美國總統川普騙了兩次，「不想再被耍一次」。

美方正推動最快於26日在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行面對面和談，但在前兩輪美伊談判期間，川普一邊聲稱仍尋求協議，一邊卻批准具破壞性的突襲打擊。2025年6月，在原定舉行核子談判前幾天，以色列在川普支持下對伊朗發動攻擊。三周前，美國與以色列在日內瓦達成初步協議，計畫於隔周繼續談判，但就在談判前兩天，美以再次發動攻擊。

伊朗官員已告訴斡旋國，包括巴基斯坦、埃及與土耳其，美軍調動以及川普決定部署大量增援部隊，已加深他們的懷疑，認為這次和談提議只是掩護行動。

不過，對川普政府而言，集結兵力代表他是認真打算以軍事施壓談判，而非缺乏誠意。一名川普顧問形容：「川普一手是談判的橄欖枝，另一手則是拳頭，等著他X的給你一拳。」白宮也已向伊朗傳達，川普對談判是認真的，並提出副總統范斯可能參與會談，作為佐證。兩名消息人士表示，美國中東特使威科夫建議由范斯出面，因為副總統的職位地位較高，且伊朗方面不認為他是強硬派。

美國與以色列官員表示，川普同時在建立外交與軍事升級的選項，以便視局勢發展做出決定。官員指出，即使談判展開，戰事仍預計持續兩到三周。一名白宮官員表示，川普周二已告知國防部長赫塞斯，持續對伊朗施加軍事壓力。赫塞斯隨後在橢圓辦公室對記者表示：「我們是用炸彈來談判。」

消息人士指出，伊朗已於23日上午透過斡旋國收到美方提出的15點方案，時間比川普公開談判消息早數小時。美方目前希望以整體方案進行討論，並視為談判基礎，盼伊朗於26日在巴基斯坦舉行的面對面會議中進行討論。一名白宮官員表示，川普對談判持樂觀態度，巴基斯坦會談有可能舉行，但尚未定案。

白宮官員指出，伊朗當前的優先事項是促使美以停止轟炸並確保停火，而美方則希望觀察伊朗是否願意做出過去談判中不願讓步的讓步。雙方也都記得先前談判如何收場。

巴基斯坦 土耳其 日內瓦 以色列 伊朗 美國

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