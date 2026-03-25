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全球首例！這國因伊朗戰爭宣布國家緊急狀態 燃料儲備剩45天
美以聯手對伊朗展開軍事行動，德黑蘭控制的荷莫茲海峽形同封鎖，衝擊全球能源市場。BBC報導，菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）24日頒布行政命令，正式宣布國家因能源危機進入緊急狀態，效期長達1年，成為全球第一個因伊朗戰爭宣布能源拉警報的國家。
馬可仕表示，此舉將賦予政府法律權限，可採取措施確保能源穩定，並保護更廣泛的經濟。
根據這項命令，政府已成立一個委員會，負責監督燃料、食品、藥品及其他基本物資的有序分配。政府也獲授權可直接採購燃料及石油產品，以支撐供應。
這項行政命令的效期為1年，除非總統再延長或提前解除。
菲律賓98%的石油仰賴自波灣進口，自2月28日戰爭爆發以來，菲律賓柴油與汽油價格已翻倍。另外，菲律賓能源部長加林24日稍早表示，國內目前約還有45天的燃料供應量。
BBC指出，亞洲尤其受到荷莫茲海峽封鎖衝擊，2025年行經荷莫茲海峽的油氣有近90%是往亞洲地區。
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