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德國總統罕見抨擊川普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤

中央社／ 柏林24日綜合外電報導
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。歐新社
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。歐新社

德國總統史坦麥爾今天罕見直言抨擊美國總統川普外交政策，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」，違反國際法，他說，川普的政策使得德國與戰後最大盟邦美國關係出現裂痕。

路透社報導，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）的措辭遠比總理梅爾茨（Friedrich Merz）尖銳，梅爾茨對戰爭是否合法始終避而不談。德國總統一職多為象徵性，使得史坦麥爾比其他政治人物更能自由發言。

史坦麥爾來自中間偏左社會民主黨（SocialDemocratic Party），曾任外交部長。他今天在外交部的演說中表示：「我們的外交政策並不會因為我們不把違反國際法的行為稱為違反國際法就變得更有說服力。」

他說：「我們必須正視伊朗戰爭的本質。因為在我看來，這場戰爭違反國際法。」他還表示，他幾乎可以確定，以美國目標即將遭受攻擊為由先發制人的說法站不住腳。

史坦麥爾稱這場戰爭「沒必要」且是「政治上的災難性錯誤」，並表示川普第2任期帶來的變化，對德國外交關係的衝擊與俄羅斯入侵烏克蘭一樣深遠。

史坦麥爾說：「正如我認為，在與俄羅斯的關係上，無法回到2022年2月24日之前的狀態，我同樣相信，跨大西洋關係也不會回到2025年1月20日之前。」

他表示，德國必須從擺脫對俄羅斯「過度依賴」的經驗中汲取教訓，並且應用於對美關係，尤其是在國防與科技領域，這些領域會轉化為實力。

史坦麥爾提到，近期美國五角大廈與人工智慧（AI）新創公司Anthropic在AI安全防護規範上的爭議對歐洲來說可能是一記警鐘，甚至是一個契機。

他說：「歐洲作為科技樞紐，擁有人才、市場、機會以及重要的道德標準。我們應該在這些基礎上發展。」

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