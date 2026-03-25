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科威特機場油槽遭無人機擊中 引發火勢未傳傷亡
科威特國際機場今天再度遭到無人機攻擊，機場油槽雖然起火，但當局表示損害有限且無人傷亡。
法新社報導，科威特民航總局今天表示，無人機擊中科威特國際機場一座油槽並引發火災，但未有任何人員傷亡。
科威特民航總局（Directorate General of CivilAviation）在網路引述初步資訊指出，這次攻擊損害「有限」。
科威特民航總局發言人拉吉（Abdullah Al-Rajhi）表示：「相關部門立即啟動擬定的緊急應變措施」，同時部署消防人員控制火勢。
美國與以色列2月28日攻擊伊朗形成區域戰事之後，科威特機場已多次遭到攻擊。
科威特民航總局14日表示，有「數架無人機」攻擊機場並「擊中雷達系統」，當時亦未傳出傷亡。
科威特機場的油槽曾在8日遭無人機擊中。另外，先前針對旅客航站大廈的攻擊，則有數人輕傷並導致航站部分損壞。
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