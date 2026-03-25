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伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船22日行經阿拉伯灣朝荷莫茲海峽方向前進。美聯社
一艘貨船22日行經阿拉伯灣朝荷莫茲海峽方向前進。美聯社

紐約時報報導，伊朗外交部24日致函聯合國旗下海事機構，宣布所有「非敵對船舶」可安全通行荷莫茲海峽，限定指「既未參與、也未支持對伊朗侵略行為」的船舶，而且不屬於美國以色列，還有遵守其公布的安全規定。不過，在未達成和平協議前，許多大型航運公司恐怕不願冒險穿越海峽；但若高度依賴中東油氣的亞洲國家相信伊朗保證，仍可能派遣油輪通行。

根據國際海事組織（IMO）轉發各會員國的信件內容，伊朗表示已採取「必要且相稱的措施，以防止侵略者及其支持者利用荷莫茲海峽」，並強調「全面恢復海峽安全與持久穩定，取決於停止軍事侵略與威脅」。

信中還提到，通過海峽的船舶必須「完全遵守已公布的安全與保安規定」，但未具體說明有哪些規則。

海事數據公司Kpler的資深風險與合規分析師安帕齊季斯（Dimitris Ampatzidis）表示，伊朗這封信意在向IMO傳達，伊朗並未正式對荷莫茲海峽實施封鎖。

紐時指出，目前尚不清楚此信是否足以說服大量船東重新通行荷莫茲。

這條航道目前因戰爭形同封閉，波灣地區石油與天然氣出口大幅減少，對全球、尤其是亞洲，造成嚴重經濟衝擊。唯有美以與伊朗達成停火協議，船舶才可能恢復大規模通行。

根據標普全球市場情報資料，目前約有800艘油輪停泊在海峽兩側。Kpler旗下船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，過去幾天已有少數船舶通過這條水道，表明伊朗正在允許某些船隻通行。

根據Kpler，自2月28日戰爭爆發以來，中東地區已有17艘船舶遭到攻擊。

和平協議 以色列 聯合國 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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