伊拉克指控美國伊朗發動攻擊 將召見兩國代表抗議

伊拉克今天深夜宣布，將召見美國代辦及伊朗大使，針對兩國分別被指在伊國境內發動的致命攻擊提出正式抗議，並強調須避免國家被捲入區域衝突。

綜合法新社與路透社報導，一場空襲行動擊中伊拉克西部安巴省（Anbar）「人民動員」（PopularMobilization Forces, PMF）組織據點，造成至少15人喪生、30人受傷。醫療官員表示，部分傷者情況危急，死亡人數恐進一步攀升。

死者包括安巴省PMF行動指揮官巴伊吉（Saad al-Baiji）。兩名安全消息人士指出，空襲發生時，現場正舉行有多名高階指揮官出席的會議。

伊拉克軍方指控，這些襲擊由美國與以色列發動。

另一起空襲則擊中PMF領袖法亞德（Falih al-Fayadh）位於北部城市摩蘇爾（Mosul）的住所。消息人士指出，他當時不在現場，僅在造訪期間使用該處。PMF表示，其摩蘇爾辦公室遭摧毀，並有1人受傷。

除了西部安巴省的 PMF據點遇襲，北部的庫德自治區也遭到彈道飛彈攻擊，導致6名庫德戰士（Peshmerga） 喪生。庫德當局指控這起攻擊是伊朗所為。

美國與伊朗均未對指控發表評論。不過伊拉克政府表示，外交部將召見兩國代表，「正式遞交抗議照會」，並強調須維持對外與區域關係的平衡，以避免國家「被捲入衝突」。

伊拉克國家安全委員會已授權PMF行使自衛權，並可對針對其據點的攻擊作出回應。此舉推升PMF展開報復的風險，恐引發與美方之間的報復與反報復循環，使區域局勢進一步升溫。

分析指出，相關情勢對總理蘇達尼（MohammedShia al-Sudani）構成政治壓力。他正試圖在美國與國內親伊朗勢力之間維持微妙平衡，而伊拉克也可能因此進一步淪為直接對抗的場域。

PMF為多個什葉派民兵組成的傘狀聯盟，2014年為對抗伊斯蘭國（IS）成立，之後納入國家安全體系，並逐步擴展至政治與經濟領域，其中包括多個與伊朗關係密切的武裝團體。

自2月28日美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，伊朗支持的武裝組織已多次攻擊駐伊拉克美軍基地與美國大使館。

這場衝突已外溢至伊朗境外。伊朗對以色列及駐有美軍的波灣國家發動攻擊，以色列則空襲黎巴嫩境內伊朗支持的真主黨（Hezbollah），回應跨境火力。