等伊朗回應！美媒：美擬26日啟動談判 以色列憂「美伊似在醞釀某事」

美國已透過中間人巴基斯坦向伊朗提出一項包含15點內容的停戰方案，並同步向以色列說明，宣稱伊朗已同意多項關鍵條件，但目前沒有任何具體證據顯示確有其事。兩名知情人士向Axios透露，美國與一組區域調解國正討論，最快可能於26日與伊朗舉行高層和平談判，目前仍在等待德黑蘭回應。

Axios指出，美國總統川普有意結束這場戰爭，但伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，使任何撤出策略更加複雜。兩名以色列消息人士表示，以色列總理內唐亞胡擔心，川普可能達成一項遠低於以色列目標的協議，不僅包含重大讓步，也可能限制以色列對伊朗發動攻擊的能力。另有第三名消息人士指出，以色列領導階層對伊朗是否真的提出美方所稱的讓步抱持懷疑。

巴基斯坦與埃及、土耳其在德黑蘭與華府之間傳遞訊息，並表示若雙方同意，將「準備好且感到榮幸」主辦和平談判。川普也在真實社群轉發相關訊息，顯示有意推動這場峰會。若峰會計畫成形，副總統范斯可能參與其中。不過一名知情人士指出，「目前還不清楚是否真的有談判內容可談，所有人都在試圖確認這件事是否為真」。

美方官員指出，伊朗政府目前陷入混亂，內部溝通困難。新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的狀況不明，也加劇外界對決策權歸屬的疑問。同時，一些伊朗官員聲稱，川普只是透過宣稱外交進展來穩定市場，並為軍事行動爭取時間。美國也正準備升高衝突的選項。一名美方官員透露，第82空降師的指揮單位已接獲指示部署至中東，並將帶領一個由數千名士兵組成的步兵旅，使美國在可能的地面行動上擁有更大操作空間。

美國向伊朗提出的15點停戰方案，內容大致延續先前在日內瓦核談判中提出的要求。美方特使威科夫告訴川普，伊朗已在多項關鍵議題上同意讓步，包括放棄高濃縮鈾庫存。一名美方消息人士指出，這將是重大讓步，但目前不清楚德黑蘭是否真的有人具權力做出此承諾。他表示：「威科夫與庫許納試圖建立可信的談判管道，但現在判斷結果仍言之過早，也不確定是否真的存在可行的溝通管道。」

伊朗政權過去曾拒絕多項美方要求，以色列情報機構認為，美伊立場仍存在重大落差。即便在川普政府高層，也只有極少數人清楚對伊接觸的進展。一名消息人士指出，威科夫與庫許納直接與川普溝通，其他人知情甚少。以色列近期蒐集到情報顯示，美伊之間「似乎正在醞釀某些事情」，但具體內容仍不明。

一名以色列消息人士與另一名知情人士表示，美國正在等待伊朗方面，可能是穆吉塔巴本人，決定是否於本周展開談判。目前尚不清楚談判代表將是范斯與伊朗國會議長卡利巴夫，還是由較低層級官員出面。其中一個調解國提議先實施臨時停火，以利進行詳細談判，但兩名以色列官員表示，川普政府目前傾向在戰火中談判，以維持談判籌碼。不過，不論談判是否展開，美國與以色列官員預計戰事仍將持續兩至三周。