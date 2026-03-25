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川普自爆伊朗送「價值連城大禮」！白宮已和伊朗「對的人」接上線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普24日在白宮主持新任國土安全部長宣誓就職儀式發表談話。歐新社
美國總統川普24日在白宮主持新任國土安全部長宣誓就職儀式發表談話。歐新社

彭博資訊報導，美國總統川普24日透露，白宮「正在與伊朗對的人談」，並稱伊朗向美方送上一份價值連城的「大禮」，且鬆口與石油、天然氣及荷莫茲海峽有關。這番說法表明美伊戰爭持續近一個月，戰爭成本不斷攀升之際，美國看見與伊朗訴諸外交解決的可能性。

川普在新任國土安全部長宣誓就職儀式上談論美伊進度，稱白宮「正在與伊朗對的人談」，而且「他們非常想達成協議」。

另外，川普宣稱伊朗已同意絕對不擁有核武，他先前也提過這項說法。他還說，美以聯軍斬首伊朗所有領導層，導致德黑蘭政權更替，他並稱「又出現一批新的人、看看怎麼發展」，但又警告「我不相信任何人」。

川普並暗示，伊朗談判代表向美國提議「一份大禮」、「價值極為龐大」，他未說明具體內容，但證實與石油、天然氣及荷莫茲海峽有關；並證實副總統范斯與國務卿魯比歐已加入討論。

國際海事組織24日致函成員國，稱伊朗表示外國船隻仍可通過海峽，只要未支援對伊朗的侵略行為，並遵守德黑蘭制定的規範。

問及對美伊達成和平協議抱持多大希望時，川普回應：「這場戰爭已經贏了。」BBC記者指出，但是川普幾乎沒有提到這場戰爭實際上要如何結束。

然而，伊朗半官方的法斯通訊社引述國會副議長尼克札德（Ali Nikzad）已排除與川普談判可能，稱伊朗不會與「一個說謊成性、毫無榮譽、人性與良知可言的人」談判。革命衛隊則已任命強硬派老將佐爾卡德爾（Mohammad-Bagher Zolghadr）出任最高國安會首長，他是軍方人士，幾乎沒有外交經驗。

報導指，從目前跡象看來，未來談判可能相當艱難，且無法保證雙方最終能談成結束戰爭的協議。伊朗先前曾堅持要求賠償，並要求美國與以色列承諾未來不再攻擊，這些條件川普與以色列總理內唐亞胡不太可能接受。

紐約時報報導稱，美方已透過巴基斯坦向伊朗轉交15點和談協議。目前尚不清楚伊方誰收到及可能如何反應。

彭博並指，美伊談判中的說法與五角大廈持續向中東部署更多部隊形成對比。紐約時報引述兩名國防官員透露，美軍緊急應變部隊、第82空降師至少2000名士兵將在未來幾天內派赴中東，這表明美方不斷談論談判之際，仍保留升高衝突的選項。

BBC 和平協議 美伊戰爭 以色列 伊朗 美國 川普

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