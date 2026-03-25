川普稱伊朗送上大禮 與荷莫茲海峽石油運輸有關

美國總統川普今天表示，伊朗送給他一份與荷莫茲海峽石油運輸有關的「非常貴重的禮物」，使他與德黑蘭「對的人」討論結束這場戰爭的信心大增。

法新社報導，川普（Donald Trump）近來下令美軍延後攻擊伊朗發電廠、為期5天，並表示華府正與匿名伊朗人士磋商後，做出上述語帶玄機的發言。

德黑蘭已否認參與任何涉及終戰的磋商。隨著伊朗戰爭進入第4週，須經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的全球石油供應正大幅受擾。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴記者：「他們昨天做了一件令人驚奇的事。事實上，他們給我們一份禮物，這份禮物今天送到，而且是價值極高的禮物。對我來說這代表一件事：我們正在和對的人打交道。」

川普23日在國土安全部（DHS）新任部長穆林（Markwayne Mullin）就職儀式中發表談話，他說這份「禮物」具有「重大意義」，並補充說這和「石油及天然氣有關」。

當記者詢及這是否與川普要求伊朗重啟荷莫茲海峽供石油運輸有關，川普回答說：「是的，這與石油流通及這座海峽有關。」

川普補充說，這份「禮物」與伊朗核計畫無關，他重申先前說法，稱德黑蘭「同意他們永遠不會擁有核武」。他未透露美方與德黑蘭哪位人士洽談，僅在23日宣布延後打擊伊朗能源設施時，指出協商對象是1名「頂層人士」。

川普強調：「我們確實正與對的人談判，而且他們極其渴望達成協議」。

川普稍早說，美國與伊朗談判在「多項重大議題取得共識」，談判結果必須是德黑蘭放棄核武野心及濃縮鈾庫存，且可能於5天內敲定協議。