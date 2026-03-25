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美伊談判有突破？川普聲稱伊朗已經同意永遠不擁核武
美國總統川普近日聲稱美伊已經展開對話，他24日受訪時進一步表示，伊朗已經讓步，同意永遠不會擁有核子武器。
川普24日表示，伊朗正與美國對話，並認為伊朗講話有理（talking sense）；川普表示，衝突的起源就是伊朗不能擁有核子武器，美方也向伊朗傳遞這個訊息。
川普說，他不想提前公布結果，但川普指出，伊朗已經同意他們永遠不會擁有核武。
川普並指出，現在與美國談判的伊朗方屬於年輕的領導階層；川普表示，美國已經消滅伊朗所有的領導人，導致現在伊朗出現新的領導團體，並認為這已經接近「政權變更」（regime change）。
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