快訊

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

美伊談判有突破？川普聲稱伊朗已經同意永遠不擁核武

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊談判有突破？川普聲稱伊朗已經同意永遠不擁核武

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普近日聲稱美伊已經展開對話，他24日受訪時進一步表示，伊朗已經讓步，同意永遠不會擁有核子武器。

川普24日表示，伊朗正與美國對話，並認為伊朗講話有理（talking sense）；川普表示，衝突的起源就是伊朗不能擁有核子武器，美方也向伊朗傳遞這個訊息。

川普說，他不想提前公布結果，但川普指出，伊朗已經同意他們永遠不會擁有核武

川普並指出，現在與美國談判的伊朗方屬於年輕的領導階層；川普表示，美國已經消滅伊朗所有的領導人，導致現在伊朗出現新的領導團體，並認為這已經接近「政權變更」（regime change）。

以色列 伊朗 美國 川普 核武

延伸閱讀

美伊接觸 本周巴基斯坦會談

川普能否與伊朗達成停戰協議？

伊朗最高領袖點頭！ 伊外長與美特使通話：同意與美談判

川普急停 轟伊朗電廠延5天「談判有進展」…遭伊朗議長打臉

相關新聞

美伊接觸 本周巴基斯坦會談

美國總統川普廿三日宣稱美國與伊朗正進行談判，伊朗否認，指川普散播假新聞試圖壓低油價，以色列媒體則報導伊朗外長已獲得最高領袖同意和美方直接溝通。以色列和伊朗廿四日持續互轟，使中東戰爭發展充滿變數。

增援中東 美擬派82空降師快速反應部隊

紐約時報報導，美國國防部官員透露，美軍高層正評估調派陸軍第八十二空降師的一個作戰旅及部分師部人員，支援伊朗軍事行動。八十二空降師的快速反應旅可在陸戰隊奪取伊朗石油樞紐哈格島後增援。

美伊談判有突破？川普聲稱伊朗已經同意永遠不擁核武

美國總統川普近日聲稱美伊已經展開對話，他24日受訪時進一步表示，伊朗已經讓步，同意永遠不會擁有核子武器。

伊朗外長通話王毅：荷莫茲海峽對所有人開放 但交戰國家除外

中共政治局委員兼大陸外交部長王毅24日應約同伊朗外長阿拉奇通電話，他表示，談起來總比打下去好，希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。大陸將繼續積極勸和止戰。阿拉奇則強調，「荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。

CNN：川普決策 刻意配合市場節奏操作

ＣＮＮ分析指出，美國總統川普廿三日在他設下的四十八小時最後通牒只剩約十二小時之際，突宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界質疑川普在戰時的決策安排是否也刻意配合市場節奏操作。

金正恩狂言暗酸美：伊朗挨打 恰恰證明核武必要性

北韓官媒朝中社廿四日報導，北韓領袖金正恩演說表示，美國對伊朗的攻擊顯示北韓不顧國際制裁、擴大核武庫是正當決定，北韓作為擁核國家的地位將永遠不變。他並稱南韓為「最敵對國家」，若侵犯北韓將毫不猶豫報復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。