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巴基斯坦總理稱願意主辦和談 促伊朗戰爭結束

中央社／ 伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導

美國總統川普近日表示與伊朗進行富有成效的對話，將打擊伊朗發電廠的行動延期5天後，巴基斯坦總理夏立夫今天表示，他願意主辦旨在結束美伊戰事的談判。

路透社報導，夏立夫（Shehbaz Sharif）在社群平台X發文說，巴基斯坦歡迎並完全支持推動對話以終止戰爭的努力。

夏立夫說：「在美國與伊朗都同意下，巴基斯坦隨時準備好並樂於擔任主辦方，促成具建設性與決定性的會談，以達成全面解決方案。」

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭鎖定有設立美軍基地的周遭國家展開報復並攻擊波灣國家能源設施，更封鎖全球1/5石油與液化天然氣（LNG）運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），對全球能源供應產生巨大衝擊。

1名巴基斯坦官員透露，有關雙方談判的討論已進入最後階段，假設談判成行，預計於1週內舉行，不過是否進行談判仍是「一大問題」。

川普（Donald Trump）表示，美方與伊朗的談判在多項重大議題取得共識，並可能於5天內達成協議。但伊朗媒體隨即否認美伊會談。

3名不具名的以色列高階官員指出，川普似乎決心達成協議，儘管他們認為德黑蘭不太可能同意美方要求，這些條件可能包含限制伊朗核計畫與彈道武器研發。

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