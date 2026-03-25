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伊朗外長：致力實現全面停戰

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

新華社報導，中國大陸外交部長王毅廿四日應約與伊朗外長阿拉奇通電話。王毅就中東情勢提到，談起來總比打下去好，這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望，希望各方抓住一切和平機會和窗口。阿拉奇則說，荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。

同日，大陸政府中東問題特使翟雋會見以色列駐北京大使貝以理，雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見。

報導指，阿拉奇向王毅通報了地區局勢發展演變的最新情況，感謝中方提供緊急人道主義援助。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。並稱，荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取舉措有利推動局勢降溫而非升級衝突。期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。他強調，談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

伊朗十三日開闢荷莫茲海峽「安全走廊」十天後，大陸財新網報導，首艘中國船東的貨船已於廿三日凌晨順利通過。該艘巴拿馬籍貨櫃輪New Voyager號船東為安徽一家航運公司，通過時標註「China Owner」。

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