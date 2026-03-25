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美以續攻能源設施 伊朗還擊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

英國獨立媒體中東之眼報導，美國總統川普廿三日宣布暫緩攻擊伊朗能源設施後，位於伊朗中部的伊斯法罕與西南部的霍拉姆沙赫爾能源設施廿四日仍遭美國與以色列聯手攻擊，伊朗以飛彈攻擊以色列報復，伊朗革命衛隊警告將鎖定以色列電廠及美軍基地設施反擊。

中東之眼引述伊朗法斯通訊社報導，位於伊斯法罕北部一棟天然氣管理大樓與一座天然氣減壓站遭攻擊，導致部分設施及附近多間住宅受損。

在霍拉姆沙赫爾，一枚發射物擊中一座天然氣管線站外圍區域。

以色列特拉維夫市長表示，伊朗飛彈廿四日命中市內一棟建築，四人輕傷。

伊朗廿四日任命革命衛隊前指揮官左加德為最高國家安全委員會首長，接替日前在空襲中喪生的拉里賈尼。與此同時，黎巴嫩宣布驅逐伊朗大使，區域緊張局勢進一步升級。

以色列 伊朗 美國

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