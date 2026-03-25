CNN：川普決策 刻意配合市場節奏操作

ＣＮＮ分析指出，美國總統川普廿三日在他設下的四十八小時最後通牒只剩約十二小時之際，突宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界質疑川普在戰時的決策安排是否也刻意配合市場節奏操作。

川普這次宣布暫緩攻擊伊朗電廠的時機格外引人注目。他在廿三日美股開盤前不久宣布，可能意在避免市場預期戰事升級而再度重挫。原本市場預料廿三日美股將受到戰事利空衝擊，但隨著川普改口，廿三日市場反而強勁上漲。

更耐人尋味的是，川普宣布當時，其實還有約十二小時可進一步確認伊朗是否真有談判意願，但川普選擇在開盤前釋出消息，並把最後期限順勢延到周末收盤後。

市場人士紛紛指出，「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，ＴＡＣＯ），最具代表性的案例是他去年四月二日「解放日」宣布對等關稅。當天記者會原定美東時間下午四時舉行，但川普直到股市下午四時卅分收盤後才公布具體內容；而關稅生效時間也被安排在四月五日周六午夜過後，也就是市場休市期間。之後在股市慘跌一周後，川普又宣布對幾乎所有超過百分之十的關稅暫停九十天，帶動股市寫下自二○○八年以來最佳單日表現。

類似情況之後一再重演，包括川普曾經在周五收盤後廿分鐘，宣布對中國大陸課徵百分之一百卅關稅，並將生效日訂在周六。