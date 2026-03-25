增援中東 美擬派82空降師快速反應部隊

紐約時報報導，美國國防部官員透露，美軍高層正評估調派陸軍第八十二空降師的一個作戰旅及部分師部人員，支援伊朗軍事行動。八十二空降師的快速反應旅可在陸戰隊奪取伊朗石油樞紐哈格島後增援。

規畫出動的單位是八十二空降師旅級快速反應部隊，這個旅約有官兵三千人，能在十八小時內部署到全球任何地點。這支兵力可能用來協助奪取伊朗主要的石油出口樞紐哈格島。華爾街日報報導，美國官員指出，原駐紮日本的美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」、兩棲船塢登陸艦「紐奧良號」以及約二千二百名來自第三十一陸戰隊遠征隊官兵，將於周五進入負責中東地區的美國中央司令部轄區，但還需要幾天才能抵達荷莫茲海峽。

之前外界研判的可能方案是由約二千五百人的第三十一陸戰隊遠征支隊發動奪島，這支部隊正開赴波斯灣。

官員們表示，陸戰隊在後勤接續與長期作戰能力方面不如八十二空降師，因此若發動奪島作戰，八十二空降師可能被用來接替陸戰隊。

耶路撒冷郵報引述兩名知情人士報導，美國高層官員近期通知以色列及其他國家官員，美方可能「別無選擇」，只能發動地面行動奪取哈格島。哈格島位於波斯灣，是伊朗石油出口樞紐，處理伊朗約百分之九十原油出口，而這些原油通常銷往中國。

美國和伊朗對於是否舉行談判出現各說各話現象，英國媒體認為，川普有可能刻意釋出談判訊息，緩和能源市場漲價壓力，同時爭取時間等待美軍陸戰隊和空降部隊到位，一旦外交路線受阻就伺機攻占伊朗能源出口樞紐哈格島。

被川普陣營視為可能代表德黑蘭出面溝通的人選、伊朗國會議長加里巴夫強烈否認任何形式的談判，不論是直接或間接接觸。

英國衛報指出，談判可能是川普爭取時間的一種方式。美國國防部仍在調動陸戰隊和空降師到中東，數千名陸戰隊員預定本周五抵達中東，這一天正是川普為伊朗重新開放荷莫茲海峽所設定的最後期限。