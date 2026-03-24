美伊接觸 本周巴基斯坦會談

美國總統川普廿三日宣稱美國與伊朗正進行談判，伊朗否認，指川普散播假新聞試圖壓低油價，以色列媒體則報導伊朗外長已獲得最高領袖同意和美方直接溝通。以色列和伊朗廿四日持續互轟，使中東戰爭發展充滿變數。

川普廿三日宣稱正與伊朗進行談判，雙方就美國接管伊朗核原料等重大問題達成共識，因此將把攻擊伊朗電廠時間延後五天。

川普當天稍晚在田納西州曼菲斯發表談話，宣稱美方正評估是否能與伊朗達成一項「更廣泛協議」，並說伊朗在和平問題上「還有最後一次機會」，若不必摧毀伊朗將是一件好事。

川普表示，美國與伊朗已談判很長一段時間，這次伊朗態度「是認真的」，他相信伊朗已同意不會擁有核武，希望伊朗把握這次機會，否則美國保留進一步軍事行動選項，無論伊朗是否接受這項安排，結果都將讓美國與全世界更安全。

川普說，原本打算廿四日攻擊伊朗電廠，但「希望我們不必這麼做」，將再給伊朗五天時間觀察局勢發展，雙方最終可能達成有利的協議。

衛報報導，伊朗國會議長卡利巴夫廿三日指控川普說法是「假新聞」，伊美並未進行任何談判，「假新聞只是用來操縱金融與石油市場，試圖讓美國與以色列擺脫泥淖」。

伊朗德黑蘭一棟民宅廿三日因空襲受損。（路透）

紐約時報引述匿名美伊官員報導，川普特使威科夫近日已與伊朗外長阿拉奇直接溝通。阿拉奇說，伊朗對臨時停火沒興趣，而是希望達成持久的和平協議，保證美以不再攻擊伊朗，並尋求華府鬆綁特定經濟制裁。紐時說，川普廿三日將這些對話描述為「富有成效」，似乎言過其實。

以色列新消息報報導，阿拉奇已祕密通知威科夫，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴已同意與美方談判以達成協議。報導說，阿拉奇告訴美方，伊朗方面已獲得最高領袖授權，只要滿足伊朗條件，即可「迅速解決問題」。川普女婿庫許納也參與通話，反映雙方即便在伊朗公開否認談判的情況下仍持續接觸。

華爾街日報說，伊朗外交部長阿拉奇曾與埃及外長通話，討論埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和巴基斯坦外長共同推動的結束戰爭外交倡議。這項倡議是川普決定暫緩打擊伊朗電廠的部分原因。

新消息報還引述一名以色列官員說，美國將四月九日設為停戰日，美國與伊朗本周稍晚可能在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開接觸，川普特使威科夫正準備前往巴國。衛報說，如果進展順利，美國副總統范斯可能代表美方前往巴國，但目前尚無消息證實伊朗代表出席。白宮發言人李維特對ＢＢＣ表示，局勢變化中，尚未確認美伊兩國任何高級領導人舉行正式會晤。

川普喊出談判之際，以色列廿四日仍空襲伊朗德黑蘭，伊朗則以飛彈報復攻擊以色列特拉維夫。以色列總理內唐亞胡廿三日說，在談判達成協議前，以色列將持續轟炸伊朗及黎巴嫩真主黨。

美軍增兵中東部署也按計畫進行，包括兩千兩百名美軍陸戰隊正搭乘兩棲攻擊艦準備在周末抵達中東，美方並考慮出動三千名空降師官兵支援。