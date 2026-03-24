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金正恩狂言暗酸美：伊朗挨打 恰恰證明核武必要性

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
北韓領導人金正恩（後左）廿三日出席在平壤舉行的第十五屆最高人民會議並發表政策演說。法新社
北韓領導人金正恩（後左）廿三日出席在平壤舉行的第十五屆最高人民會議並發表政策演說。法新社

北韓官媒朝中社廿四日報導，北韓領袖金正恩演說表示，美國伊朗的攻擊顯示北韓不顧國際制裁、擴大核武庫是正當決定，北韓作為擁核國家的地位將永遠不變。他並稱南韓為「最敵對國家」，若侵犯北韓將毫不猶豫報復。

金正恩廿三日在橡皮圖章式的北韓立法機構「最高人民會議」演說，講稿廿四日公布，雖未點名伊朗和美國總統川普，但金正恩說，美國在世界各地的「恐怖和侵略行徑」，完全證明他發展核武庫的正當性；二月底爆發的中東戰爭顯示，在川普外交政策主導的世界中，只有強大的軍事力量才能保障北韓安全。

金正恩矢言強化核武力量以嚇阻華府，還說他二○一九年與川普會談破局後，做出的最佳決定之一，就是進一步擴充北韓核武庫，「當今現實清楚表明我國戰略選擇和決定的正當性，即拒絕敵人的花言巧語，永久確保我們的核武庫」。

金正恩說，北韓堅持擁核是「不可逆」的路線，「只有最強大的實力，才能保障國家尊嚴、利益和最終勝利。我國政府將繼續堅定鞏固其核武強權的地位」，北韓不再是受到威脅的國家，現在有能力在必要時構成威脅。

金正恩這次長篇政策演說也論及經濟目標、對南韓關係等廣泛議題。談到南韓時，金正恩語氣強烈，強調平壤將毫不留情報復一切「侵犯我國的行為」，不會有絲毫猶疑。

南韓總統李在明自去年六月上任以來，曾多次提議要與北韓無條件對話，但平壤對這些善意置之不理。川普去年一月回任後，也曾表態有意再辦「川金會」，但金正恩已說，華府要正式承認北韓是核武國家，雙方才可能談。

朝中社稍早報導，最高人民會議廿二日已又一次選舉金正恩為國務委員會委員長，但未透露是否全票通過或有無異議。

韓聯社廿四日報導，一位青瓦台高官說，韓方認為繼續使用敵對言論無助於促進兩韓和平共處，強調保障兩韓安全繁榮的關鍵不在於敵對與對抗，而在透過對話與合作實現和平共處；政府將以長期眼光，持續遵循朝鮮半島和平共處的政策。

主管南北韓關係的南韓統一部一位官員則聲稱，金正恩的發言顯示北韓準備好對抗，但也願和平共處；金正恩雖繼續批評華府，但批評力道有限。

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