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巴基斯坦總理發文稱願辦美伊會談 川普截圖轉發
美國總統川普24日在真實社群上，發布一張巴基斯坦總理夏立夫當天稍早的發文截圖。夏立夫在該則社群媒體X的發文說，巴國正致力促成美國與伊朗談判以結束戰爭，並提議擔任談判的東道主。
夏立夫在文中標註川普、美國中東特使威科夫和伊朗外長阿拉奇，表示「巴國準備好並很榮幸成為東道主，以促成有意義且具決定性的會談，來達成當前衝突的全面解決」。
美聯社24日引述三位巴國官員、一位埃及官員和一位波斯灣國家外交官報導，美國已「原則上」同意參加在巴國的會談，但調解方仍在力勸伊朗參與。有巴國官員說，自從相關消息外流，相關「祕密外交」已變得節外生枝。
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