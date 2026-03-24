伊朗外長通話王毅：荷莫茲海峽對所有人開放 但交戰國家除外

中共政治局委員兼大陸外交部長王毅24日應約同伊朗外長阿拉奇通電話，他表示，談起來總比打下去好，希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。大陸將繼續積極勸和止戰。阿拉奇則強調，「荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。

據央視新聞，在通話中，阿拉奇通報了地區局勢發展演變的最新情況，感謝大陸提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。

阿拉奇強調，「荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突。期待大陸為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅則重申了大陸的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。「談起來總比打下去好」。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。他指出，大陸將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

稍早，大陸政府中東問題特使翟雋24日也會見了以色列駐北京大使貝以理，雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見。