專家：談判羅生門 川普虛晃一招

美國總統川普宣稱正與伊朗進行談判，卻遭伊朗否認，引發市場困惑。綜合各方媒體消息，美國與伊朗似乎確實正透過第三方調停人間接談判，專家認為，川普可能只是「虛晃一招」，誇大談判進展，意在安撫市場，並且為進一步軍事行動爭取時間。

川普23日受訪表示，正與伊朗一名高層人士進行「非常激烈」的談判，若這五天內進展順利，雙方最終可能「解決這個問題」，否則「我們就只能繼續全力轟炸」，他甚至談及戰爭結束後可能由美伊共同控制荷莫茲海峽等細節。伊朗卻駁斥川普關於對話的描述，表示華盛頓與德黑蘭並未進行談判。

路透、華爾街日報及紐約時報等媒體都報導，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦等國家正努力居間調停，幫美國和伊朗傳達彼此的停戰要求，但對於安排實體的間接談判場合，還在初步討論階段。紐時指出，這些國家的斡旋，給了亟欲擺脫中東戰爭泥淖的川普，一個順理成章的下台階。

彭博資訊經濟學家分析，美國和伊朗可能確實正透過第三方在幕後談判，但川普可能誇大進展，首先要安撫被他上周末48小時通牒嚇壞的市場，同時釋出誠意，希望把德黑蘭拉回談判桌。

川普也可能試圖為進一步軍事行動爭取時間，美國已派遣陸戰隊與多艘軍艦前往中東，但航程需時間，媒體報導他還考慮要增派兵力，因此也可能只是煙霧彈。