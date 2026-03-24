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美伊協議破局風險大！台指期夜盤衝高後回落 關鍵緊盯這件事

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談不談要革命衛隊說了算？伊朗談判姿態轉硬 恐要求美國做「重大讓步」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗飛彈空襲以色列中部後，24日在以國特拉維夫可見冒出灰煙。圖／路透
伊朗飛彈空襲以色列中部後，24日在以國特拉維夫可見冒出灰煙。圖／路透

路透24日引述3位伊朗高階消息人士報導，伊朗的談判姿態自開戰以來已強硬許多，且伊朗伊斯蘭革命衛隊對決策的影響力日增；美伊若認真談判，伊朗將要求美國做重大讓步。

消息人士說，伊朗不僅將要求結束戰爭，還會要求美國保證不再採取對伊朗軍事行動、賠償戰爭損失，伊朗也想要荷莫茲海峽的正式控制權；這些對美國總統川普很可能是紅線。此外，伊朗將拒絕討論為其彈道飛彈計畫施加任何限制；該問題在美伊戰前的會談，就一直是伊方紅線。

消息人士也說，伊朗目前僅與巴基斯坦、土耳其和埃及，初步討論是否具備與美國就結束戰爭進行談判的基礎。

一位歐洲官員23日說，美伊雖沒直接談判，但埃及、巴基斯坦和波斯灣國家正代為傳遞訊息。一位巴國官員和另一位消息人士23日也說，關於結束戰爭的直接會談本周可能在巴基斯坦舉行。

伊朗消息人士說，若這類會談成行，伊朗將派國會議長卡利巴夫和外交部長阿拉奇出席，但一切決定最終都要由強硬派的革命衛隊來做。

以色列的消息人士也對達成協議的可能性存疑。3位以色列高官24日說，川普雖似乎決心達成協議，但美國可能要求伊朗結束彈道飛彈和核計畫，伊朗不太可能答應。

伊朗發射彈道飛彈並實質封鎖荷莫茲海峽，是其對美以攻勢的最有效回應。分析家說，若放棄這些權利，伊朗面對進一步攻擊時將無力防禦。

伊朗消息人士說，伊朗國內的種種隱憂，也限制德黑蘭在談判能發揮的空間，這包括革命衛隊影響力日增，以及當局已對民眾自稱具備戰爭韌性，又加上領導高層局勢不穩，新任最高領袖穆吉塔巴自上任以來還未公開露面。

以色列 伊朗 美國 土耳其

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