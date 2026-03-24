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掌控能源要道！傳伊朗收取荷莫茲海峽通行費 每趟高達200萬美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
伊朗開始對行經荷莫茲海峽的部分商船，收取過路費。圖／路透
伊朗開始對行經荷莫茲海峽的部分商船，收取過路費。圖／路透

伊朗開始對行經荷莫茲海峽的部分商船，收取過路費，據傳金額高達200萬美元，再次凸顯德黑蘭當局對這個海上能源要道的掌控。

不願具名的知情人士說，收費為臨時性的，每趟航程多達200萬美元，形同對這個水道收取非正式的通行費。一些船舶已經付款，但相關安排並不清楚，像是使用何種貨幣等。中東戰火邁入第四周，這顯示部分客戶迫切想確保能源可以持續輸入。

消息人士說，付款低調進行。開戰以來，只有少數船隻通過荷莫茲海峽，多為伊朗相關船舶。通行費反映伊朗對荷莫茲海峽的影響力，這條水道運輸約全球五分之一的石油和天然氣，每天還有大量的糧食、金屬等原料行經此地。

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