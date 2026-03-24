中東戰火波及 亞馬遜巴林地區AWS服務因無人機攻擊中斷

亞馬遜網路服務（AWS）今天告訴法新社，在無人機攻擊中東地區國家巴林後，AWS在巴林的服務中斷。這項消息證實了路透社早前的相關報導。

法新社報導，亞馬遜網路服務發言人稱系統目前依然中斷，但未闡明受影響的具體地點，亦未透露損害的程度。

這名發言人指出，巴林地區AWS因為當前衝突持續中斷，公司正協助受影響客戶轉移至世界其他地區的AWS伺服器。

這是自美國與以色列對伊朗開戰以來，巴林地區AWS服務第二次因無人機活動而中斷。AWS本月初曾通報，巴林及阿拉伯聯合大公國的AWS設施電力中斷。

AWS當時表示，AWS在阿聯的兩座數據中心及在巴林的一座設施因為無人機攻擊而受損。