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中東戰火波及 亞馬遜巴林地區AWS服務因無人機攻擊中斷

中央社／ 杜拜24日綜合外電報導
亞馬遜網路服務（AWS）今天告訴法新社，在無人機攻擊中東地區國家巴林後，AWS在巴林的服務中斷。這項消息證實了路透社早前的相關報導。圖／路透社
亞馬遜網路服務（AWS）今天告訴法新社，在無人機攻擊中東地區國家巴林後，AWS在巴林的服務中斷。這項消息證實了路透社早前的相關報導。圖／路透社

亞馬遜網路服務（AWS）今天告訴法新社，在無人機攻擊中東地區國家巴林後，AWS在巴林的服務中斷。這項消息證實了路透社早前的相關報導。

法新社報導，亞馬遜網路服務發言人稱系統目前依然中斷，但未闡明受影響的具體地點，亦未透露損害的程度。

這名發言人指出，巴林地區AWS因為當前衝突持續中斷，公司正協助受影響客戶轉移至世界其他地區的AWS伺服器。

這是自美國以色列伊朗開戰以來，巴林地區AWS服務第二次因無人機活動而中斷。AWS本月初曾通報，巴林及阿拉伯聯合大公國的AWS設施電力中斷。

AWS當時表示，AWS在阿聯的兩座數據中心及在巴林的一座設施因為無人機攻擊而受損。

以色列 伊朗 美國 巴林 無人機

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