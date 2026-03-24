曾警告未來恐失去領土 以色列防長：以軍將占領黎巴嫩南部大片土地

以色列國防部長卡茲今天表示，以軍將往北占領直至利塔尼河的黎巴嫩南部國土，這是以色列首度明確表示有意奪取這塊占黎巴嫩領土近1/10的土地。

路透社報導，利塔尼河（Litani River）在以黎邊界北方約30公里處流入地中海。

卡茲（Israel Katz）先前曾警告黎巴嫩政府，若不將激進組織真主黨（Hezbollah）解除武裝，將會失去領土。獲伊朗支持的真主黨於3月2日對以色列發動攻擊，將黎巴嫩牽扯進美國聯手以色列對伊朗的戰爭之中。

自3月13日以來，以軍已摧毀利塔尼河上5座橋樑，並加速拆除靠近以色列邊界的黎巴嫩村莊民宅。以色列稱這項行動針對的是真主黨而非黎巴嫩平民，但根據國際法，攻擊住宅、橋樑等民用基礎設施一般被視為違法。

卡茲今天與總參謀長會面時表示，軍方將控制「剩餘橋樑及直到利塔尼河的安全區」，並建立「防禦緩衝帶」。

以色列軍方拒絕評論國防部長的發言。

深具影響力的財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）昨天也表示，以色列應該併吞直至利塔尼河的黎巴嫩南部領土。