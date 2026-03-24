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伊朗前革命衛隊指揮官接國安首長 黎巴嫩逐伊朗大使
伊朗今天任命前革命衛隊指揮官左加德為最高國家安全委員會（SNSC）秘書，接替日前在空襲中喪生的拉里賈尼（AliLarijani）。與此同時，黎巴嫩宣布驅逐伊朗大使，區域緊張局勢進一步升級。
美聯社報導，伊朗國營電視台證實這項人事任命案。左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）曾任革命衛隊（Revolutionary Guard）指揮官，先前擔任伊朗權宜委員會（Expediency Council）秘書。
與此同時，黎巴嫩外交部宣布伊朗駐黎大使為「不受歡迎人物」（persona non grata），限他29日前離境。
黎巴嫩政府長期批評伊朗，指控其精銳革命衛隊與武裝團體真主黨（Hezbollah）在黎國境內運作，將黎巴嫩捲入與以色列的戰爭。
以色列則聲稱，其空襲行動目標之一是打擊在黎國活動的伊朗革命衛隊官員。
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