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中東戰火未平…特拉維夫建築遭攻擊命中 伊朗媒體稱以美襲能源設施

中央社／ 特拉維夫24日綜合外電報導
目前為止，以色列軍方今天已對以色列中部和南部7度警告伊朗飛彈來襲；以軍也就來自黎巴嫩的飛彈或火箭，對北部發布至少6次警報。圖／路透社
目前為止，以色列軍方今天已對以色列中部和南部7度警告伊朗飛彈來襲；以軍也就來自黎巴嫩的飛彈或火箭，對北部發布至少6次警報。圖／路透社

以色列特拉維夫市長表示，今天傳出伊朗飛彈來襲警報後，市內一棟建築遭命中受損，急救人員則稱已治療4名輕傷人員。同日伊朗媒體報導，以色列及美國攻擊伊朗能源設施。

法新社報導，特拉維夫（Tel Aviv）市長赫爾代（Ron Huldai）告訴記者，這棟建築物被一場「直接攻擊」命中。

法新社記者現場目擊，這起發生在特拉維夫北部高級住宅區的襲擊，導致一棟3層樓老舊建築外牆被炸開，瓦礫散落街頭。

包括軍方電台在內，多家以色列媒體報導，警方認為這起毀損事件是由一枚帶有3到4枚彈頭的集束彈藥飛彈所造成，每顆彈頭攜帶大約100公斤的炸藥。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）公布一棟受影響公寓的影像，顯示爆炸造成嚴重毀損。

紅色大衛之星還說，已為4名輕傷者提供治療，並迅速讓他們出院，修正了稍早6人輕傷的說法。該組織一名消息人士指出，這些人是因爆炸引發小型火災而吸入煙霧。

目前為止，以色列軍方今天已對以色列中部和南部7度警告伊朗飛彈來襲；以軍也就來自黎巴嫩的飛彈或火箭，對北部發布至少6次警報。

同日伊朗媒體報導，以色列與美國攻擊兩處天然氣設施及一條管線。而幾小時前，美國總統川普（Donald Trump）才剛宣布暫緩攻擊伊朗能源基礎設施

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）指出：「猶太復國主義者與美國敵人持續發動襲擊，伊斯法罕（Isfahan）卡維街（Kaveh Street）上的天然氣管理大樓及天然氣調壓站成為攻擊目標。」

報導補充道，這些位於伊朗中部的設施「局部受損」，而法斯通訊社是唯一報導相關事件的伊朗媒體。

此外，西南部庫尼（Khorramshahr）發電廠的天然氣管線亦遭攻擊。

川普昨天宣布已與伊朗進行談判，並暫停攻擊伊朗發電廠5天，隨後又告訴法新社，與伊朗相關局勢進展非常順利。不過，伊朗媒體昨天表示，並未就結束戰爭進行任何談判。

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