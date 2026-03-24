伊朗最高領袖點頭！ 伊外長與美特使通話：同意與美談判

波斯語衛星電視台「伊朗國際」24日引述以色列新消息報網站（Ynet）報導，伊朗外交部長阿拉奇與美國特使威科夫通話時表示，伊朗準備好努力達成協議。

報導引述幾位知情人士指出，阿拉奇向美國對口官員說，新任最高領袖穆吉塔巴已同意伊方「迅速解決問題」，前提是要滿足德黑蘭的條件。

消息人士說，美國總統川普的女婿庫許納也參與上述通話。這反映儘管川普聲稱與伊朗舉行「富有成效」會談後，伊朗公開否認此事，但美伊雙方正持續聯繫。

報導說，美伊之間仍存在巨大鴻溝，以色列也未參與美伊談判，而是從其他管道得知談判相關消息。

紐約時報23日也引述匿名美伊官員報導，威科夫近日已與阿拉奇直接溝通。阿拉奇向威科夫說，伊朗對臨時停火沒興趣，而是希望達成持久的和平協議，其內容須保證美、以兩國不會又一次攻擊伊朗。

官員也說，伊方尋求華府鬆綁特定經濟制裁。美國官員曾在戰前談判說，伊朗須履行協議中核子等方面承諾後，美方才會鬆綁經濟制裁。紐時說，川普23日將這些對話描述為「富有成效」，似乎言過其實。

【中央社／華盛頓23日綜合外電報導】

以色列媒體今天報導，美國將4月9日設為與伊朗的終戰日，預計雙方本週稍晚將在巴基斯坦進行談判。

以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）暨其「新消息報網站」（Ynet）報導，一位以色列官員不具名指出，華府將4月9日訂為終戰日，剩下約21天時間可繼續作戰並進行談判。

這名官員表示，預計伊朗與美國本週稍晚在巴基斯坦會談，關於美方與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）交涉一事，華府尚未向以色列通報相關細節。

據報導，在美國總統川普談及已與伊朗接觸以結束戰爭後，以色列方面評估，美方正與卡利巴夫間接進行談判。

不過，卡利巴夫今天否認曾與美國進行談判，並駁斥相關報導為旨在操縱金融與石油市場的「假新聞」。