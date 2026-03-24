澤倫斯基喊掌握「不可辯駁」證據 控俄羅斯向伊朗提供情資

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭軍事情報單位掌握「不可辯駁」的證據，證明俄羅斯持續向伊朗提供情報，這樣的行為只會延長中東戰爭。

路透社報導，澤倫斯基與軍事情報局長會談後，在社群平台X發文表示：「俄羅斯正在運用自身的訊號情報及電子情報能力，以及部分透過與中東夥伴合作取得的資料。」

他隨後在夜間例行影片談話中進一步表示，有「愈來愈多證據」顯示俄羅斯持續致力於向伊朗提供情報。

他說：「這顯然是具破壞性的行為，必須制止，否則只會使情勢更不穩定。所有負責任的國家都有確保安全、預防更大問題發生的共同利益。」

「市場已經出現負面反應，這嚴重加劇許多國家的燃料短缺。俄羅斯協助延續伊朗政權，使其對外攻擊更加精準，實際上是在延長戰爭。」

克里姆林宮上週駁斥華爾街日報（The Wall StreetJournal）有關俄羅斯與伊朗分享衛星影像及提升無人機技術的報導，稱其為「假新聞」。