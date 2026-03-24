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無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
杜拜傑貝阿里港1日遭伊朗飛彈攻擊，攔截碎片擊中地面設施引發大火。圖／歐新社
杜拜傑貝阿里港1日遭伊朗飛彈攻擊，攔截碎片擊中地面設施引發大火。圖／歐新社

美國突襲伊朗招致德黑蘭無差別攻擊鄰國，使得原本極力避免捲入戰火的波灣國家逐步逼近參戰邊緣。華爾街日報引述知情人士透露，沙烏地阿拉伯已放行美軍使用其空軍基地，阿拉伯聯合大公國加大打擊境內伊朗資產，且討論是否派兵加入美軍行列，甚至沙烏地對伊朗動武「只是時間問題」。

知情人士指出，沙烏地近日已同意美軍使用位於阿拉伯半島西側的法赫德國王空軍基地（King Fahd air base），立場相較戰前不讓設施或領空用於攻擊伊朗有明顯轉變。消息人士並稱，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）急於重建威嚇力，「沙烏地加入戰事恐怕只是時間問題」。

另一方面，阿聯正加強打擊境內伊朗資產，直接衝擊德黑蘭資金命脈，同時評估是否派軍參戰，並反對任何讓伊朗保有部分軍力的停火方案。知情人士透露，阿聯最近已關閉杜拜的伊朗醫院與伊朗俱樂部；杜拜衛生當局也證實，伊朗醫院已停止營運。

阿聯長年是伊朗企業與個人的金融樞紐，戰爭初期遭重創後，曾警告可能凍結數十億美元伊朗資產。在通膨與制裁夾擊下，這些措施恐進一步削弱伊朗取得外匯與連結全球貿易網絡的能力。

阿拉伯官員表示，波灣國家領袖，特別是阿聯與沙烏地，正透過定期通話，敦促川普在停手前徹底摧毀伊朗軍力。知情人士指出，伊朗接連攻擊鄰國油氣設施，也讓阿拉伯國家認為，必須採取反制行動，才能重建嚇阻；過去寄望美國安全保證與對伊外交足以自保的盤算，如今已徹底破滅。

是否加入戰事的兩難，凸顯美國波灣盟友眼下的困境。這場衝突打亂他們多年來的戰略布局，卻沒有留下清楚可行的出路。

華府中東研究所美國與波灣關係的分析人士高斯（Gregory Gause）說，這正是弱國與強國結盟時常見的困境，當強勢盟友採取更好戰的立場，弱勢一方就會擔心，自己被拖進一場根本不想打的戰爭。

德黑蘭 波灣國家 阿拉伯 以色列 伊朗 美國 美軍

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