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中東衝突釀能源危機 韓總統李在明呼籲全國節能

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國總統李在明今天呼籲發起全國性節能運動，以因應伊朗戰爭對石油與天然氣供應造成的風險，並表示公共機構將減少使用乘用車。

路透社報導，韓國氣候能源環境部部長金星煥在內閣會議上表示，目前對民間部門車輛的限制屬自願性質，但若能源警戒等級升高，將可能重新評估。

他說，政府將要求前50大耗油企業減少用油，並鼓勵實施彈性通勤時間以及其他節約措施。

金星煥也表示，首爾當局將在5月前重啟5座核能反應爐，並放寬對燃煤發電廠的限制，同時擴大再生能源規模，以降低對液化天然氣的長期依賴。

隨著全球各經濟體紛紛討論刺激方案，韓國計劃盡快編列25兆韓元（新台幣5300億元）的追加預算，其中可能包含發放給消費者現金券，以及對企業的財務支援。

李在明在會議中表示：「目前最重要的不是節省政府財政，而是將資金迅速且有效地投入最需要的地方。」財政部則表示，將於3月底前將預算案提交國會審議。

美國以色列持續對伊朗發動攻擊，以及德黑蘭當局的報復行動，已對全球能源市場造成劇烈動盪，並導致行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪運輸幾近停滯。

根據韓國國會議員及產業通商部表示，韓國約70%原油進口需經過荷莫茲海峽。

以色列 能源危機 財政部 伊朗 美國

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