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巴林促安理會授權動武 確保荷莫茲海峽航安

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

外交消息人士今天表示，聯合國安全理事會（UNSC）正就巴林提出的一項決議草案進行磋商，該草案將授權各國採取「一切必要手段」，以確保荷莫茲海峽的航行自由。

法新社報導，法新社取得的決議草案文本還要求，伊朗「立即停止所有對商船與貿易船隻的攻擊，以及任何試圖在該海峽及其周邊妨礙合法過境或航行自由的行為」。

自3週前美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗實際封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），至今僅有極少數貨船與油輪通行，其中多數為伊朗籍船隻。

在正常情況下，全球約1/5原油與液化天然氣會經由荷莫茲海峽運輸。

該決議草案提議允許成員國採取「一切必要手段」，包括在海峽內或毗鄰海峽的沿岸國領海內，以「確保過境通行，並壓制、消除及嚇阻任何試圖關閉、阻礙或以其他方式干擾國際航行的行為」。

這份草案還威脅將對「破壞該海峽航行權利與自由」者實施針對性制裁。

在由15個成員國組成的安理會協商期間，這份決議草案文本仍有可能被修改。

由於安理會的5個常任理事國擁有否決權，該決議能否順利通過，目前仍不明朗。

巴林代表波斯灣國家提出一項決議，並於3月中旬獲安理會通過，要求伊朗「立即停止」對波斯灣國家及約旦的攻擊。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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