伊朗威脅荷莫茲海峽 波灣國家立場轉趨強硬

美國在波灣的盟國立場正逐漸轉向，考慮加入對伊朗的行動。波灣各國之所以轉趨強硬，一是回應打亂區域經濟的持續攻擊，二是不能冒險讓荷莫茲海峽淪為德黑蘭的長期籌碼。

「華爾街日報」報導，這些國家目前雖尚未公開派軍參戰，這也是他們原先極欲避免的一步；但隨著伊朗威脅在能源資源豐富地區擴大影響力，波灣各國承受的壓力也日漸高漲。

以沙烏地阿拉伯為例，戰事爆發前沙國曾試圖保持中立，聲明不允許領空被用於攻擊伊朗。然而知情人士透露，在伊朗以飛彈與無人機猛烈襲擊沙國能源設施及首都利雅德（Riyadh）後，沙國近期已同意美軍使用位在阿拉伯半島西側的法赫德國王空軍基地（King Fahd Air Base）。

更有知情人士表示，如今，沙國加入戰爭只是時間早晚的問題。

至於阿拉伯聯合大公國，過去多年，阿聯一直是伊朗企業和個人在海外的金融樞紐。美國和以色列2月28日聯合空襲伊朗，伊朗隨後對阿聯等地的美國設施發動密集報復性攻擊後，阿聯已示警有可能凍結境內伊朗數十億美元資產。

伊朗國內經濟已因通膨和制裁瀕臨崩潰，阿聯這類舉措將大幅限縮德黑蘭當局取得外匯與連結全球貿易網絡的能力。

此外，阿聯也開始討論是否動用軍力介入衝突，並遊說反對停火協議，以免部分伊朗軍力得以延續。

波灣各國對外雖對外表示不會參與對伊朗的攻擊，也不會讓自家領空用於這個目的，華爾街日報報導指出，但實際情況其實並不明朗。

社群新聞公司Storyful查核的影片顯示，若干用於攻擊伊朗的地對地飛彈射自巴林。此外，美國官員透露，有5架美國空軍加油機停放在沙國蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）時，於地面遭伊朗飛彈襲擊，受到損害。

美國軍方拒絕說明阿拉伯各國是否協助作戰，僅強調將由波灣國家自行對外說明。

阿聯與沙烏地的種種舉動，顯示阿拉伯各君主國正被迫益發深入參與美國與以色列對伊朗的攻擊，這是他們並不樂見的局面。

背後原因在於，直接對伊朗發動攻擊，勢必讓他們成為與區域大國伊朗正面交戰的參戰國。萬一美國總統川普（Donald Trump）突然宣布戰事結束，這些國家可能就得自行解決與伊朗解決更趨棘手關係的窘境。此外，他們也擔憂，任何程度的參與恐怕都只是象徵性意義，難以真正改變戰局走向。

然而，伊朗種種舉措恐讓他們不得不出手：一，伊朗已透過攻擊通行船隻來干擾荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運，近來更表示戰後希望參與這條重要航道的日常運作。

二，知情人士說，伊朗最近告訴阿拉伯官員，打算效法埃及在蘇伊士運河（Suez Canal）徵收過路費的作法。

三，除了上述威脅，伊朗還以飛彈和無人機攻擊鄰近阿拉伯國家，包括豪華飯店、機場、煉油廠與油料儲存設施。光阿聯就已遭遇逾2000次攻擊。

這種情況下，阿拉伯官員指出，阿聯與沙國等波灣國家領袖，正透過頻繁通話敦促川普儘快徹底摧毀伊朗軍事力量，然後再討論後續事宜，

知情人士說，伊朗各項舉措也讓阿拉伯各國日益相信，他們可能必須採取某種懲罰性行動來重建嚇阻能力。

不得不選擇是否參戰，正體現出美國盟友因這場顛覆多年戰略規劃的衝突而陷入騎虎難下、進退兩難的處境。

華府中東研究院（Middle East Institute）美國與波灣關係分析師高斯（Gregory Gause）表示：「他們其實只是陷入一種弱勢盟友常見的困境。當強勢的一方採取強硬立場時，他們就會擔心被拖入一場自己原本不想捲入的戰爭。」