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白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

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白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗國會議長卡利巴夫。新華社
伊朗國會議長卡利巴夫。新華社

政治新聞網站POLITICO報導，白宮認為伊朗國會議長卡利巴夫是可合作的對象，甚或相中由他掌權戰後德黑蘭，知情內部想法人士直言，卡利巴夫是美方支持的熱門人選「正在測試期」。這項消息顯示美國正從軍事施壓轉向透過談判收場。BBC報導，卡利巴夫在X發文駁斥正與美方談判。

現年64歲的卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）是具有軍方背景的伊朗保守派政治人物。他在1980年加入革命衛隊，曾任兩伊戰爭指揮官之一；曾4度參選伊朗總統失利，2020年5月起擔任國會議長。他擔任德黑蘭市長期間，曾被指控利用過去指揮官身分掩蓋貪腐醜聞。每日郵報稱，在伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼遇襲身亡後，卡利巴夫接手戰略決策，是眼下德黑蘭內部極具影響力的人物，多次威脅美國。

知情官員稱，卡利巴夫是觀望名單中「層級最高的人選之一」，但是「我們得先測試他們，不能操之過急」。官員並強調，白宮尚未準備押注任何單一人選，而是希望先對多名候選人進行壓力測試，尋找願意談成交易的人。

美國總統川普23日宣布暫緩對伊朗能源設施攻擊，並稱正和德黑蘭談判，已與內部「一位非常有份量、備受尊敬」的人物接觸。另一方面，國會山報23日指出，川普坦言開戰至今，並未與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴接觸。

POLITICO指出，川普的另一項重要考量是石油。美方官員透露，他不願摧毀伊朗主要石油樞紐哈格島，因為希望未來若出現新領導人，能比照委內瑞拉模式與美國合作，以石油利益交換政治安排。

這名官員描述：「重點是在伊朗安插一個像委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的人，告訴對方會讓你繼續待在高層，你要跟美國合作，在石油上首先給我們一筆好交易。」

然而，分析人士質疑卡利巴夫是否會像羅德里格斯一樣輕易就範。國際危機組織朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，卡利巴夫是典型的體制內人士，有野心、務實，但根本上仍致力維護伊朗的伊斯蘭體制。

瓦艾斯認為，這使得卡利巴夫不太可能向華府提出有實質意義的讓步。即便他有意試探界線，伊朗軍方體系與更廣泛的安全菁英幾乎肯定也會對他形成制約。

以色列 伊朗 美國

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