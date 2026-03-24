荷莫茲海峽封鎖引連鎖效應 經濟衝擊波及全球

自美國和以色列2月28日對伊朗開戰以來，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽。當地是眾所周知的世界能源運輸樞紐，對世界經濟的影響力可能遠超外界預期，相關連鎖效應已波及全球各地。

● 全球1/5原油供應命脈

英國「衛報」（The Guardian）報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是重要航道，全球1/5原油、1/5液化天然氣（LNG）及約1/3尿素需經由這條海峽運輸，尿素是最為廣泛使用的肥料。

根據英國廣播公司（BBC），荷莫茲海峽北接伊朗、南臨阿曼與阿拉伯聯合大公國（UAE），出入口寬度只有50公里左右，最狹窄處僅約33公里，是連接波斯灣和阿拉伯海的要道。

荷莫茲海峽水深足以供全球最大型油輪通行，中東地區主要的原油與LNG生產國及其客戶都會使用這條航道。

美國能源情報署（EIA）估計，2025年每日約有2000萬桶原油及相關產品通過荷莫茲海峽，年度能源貿易額為將近6000億美元（約新台幣19兆元）。

經由此處運送的原油不僅來自伊朗，也包括例如伊拉克、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯與阿聯等波斯灣國家。若從相反方向來看，荷莫茲海峽同樣是中東地區進口物資的重要航道，包括糧食、藥品和科技產品。

歐洲新聞台（Euronews）指出，然而飛彈攻擊、水雷威脅以及海軍部署，已大幅降低這條海峽的航運往來並提高保險成本，促使能源市場進入危機狀態。

● 數十艘商船遇襲

英國特許出口及國際貿易學會（Chartered Institute ofExport and International Trade）會長佛吉歐尼（MarcoForgione）告訴歐洲新聞台，「航行可行性、保險業者承保意願以及實地安全狀況成為主要限制」。

BBC報導，每月通常約有3000艘船隻會通過荷莫茲海峽，但這個數字近期因伊朗威脅攻擊油輪和其他船舶而驟降。

根據法新社3月18日的統計，自伊朗戰爭爆發以來，已至少21艘船隻被擊中、成為攻擊目標或通報遇襲；法新社另引述阿聯政府估計報導，船隻遇襲至少造成8人身亡、4人下落不明。

全球風險管理公司（Global Risk Management）首席分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）：「雖然沒人宣布封鎖荷莫茲海峽，但來自伊朗的威脅加上無人機與飛彈攻擊，導致油輪紛紛停止通行。」

● 戰爭險停保或飆升

半島電視台報導，Gard、Skuld、NorthStandard、倫敦船東互保協會（London P&I Club）及美國保賠協會（American Club）等諸多保險業者3月1日宣布，針對在波斯灣、特定鄰近海域或伊朗領海活動的船隻，將自3月5日起取消戰爭風險保險。

這意味在該區域擁有船舶的航運公司必須投保新險，且保費可能大幅上升。

保險經紀公司McGill and Partners的海事保險部門主管史密斯（David Smith）表示，由於情勢迅速變化，保險業者都在調高保費，某些情況下甚至會拒絕承保通過荷莫茲海峽的船舶。

佛吉歐尼向歐洲新聞台指出，保費已上漲200%至300%。

危機爆發前，通過波斯灣船隻的戰爭風險保險約為該船價值的0.02%至0.05%。然而自衝突發生以來，保費據報已攀升至船隻價值的0.5%到1%，甚至更高。

這意味1艘價值1.2億美元的油輪，在正常情況下其保費約為4萬美元，但現在單趟成本就可能高達60萬至120萬美元。

拉斯穆森告訴CBS：「你可能面臨攻擊，卻無法獲得保險，或者保費極為高昂，所以你只好坐等安全情勢改善。」

● 停滯性通膨風險

油輪無法順利通過荷莫茲海峽，引發全球能源危機，進而推高油價並帶動整體物價上漲。

彭博（Bloomberg News）3月23日報導，布倫特原油（Brent Crude）價格已達俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來最高水準，在伊朗戰爭爆發後的3週內上漲55%，3月20日收在每桶112.19美元。

「衛報」報導，投資銀行Barrenjoey經濟預測部門主管麥曼納米（Johnathan McMenamin）提到，這通常會導致「停滯性通膨」。油價攀升會直接推高通膨，並影響更廣泛商品的價格，同時，民眾購買力下降也可能導致經濟成長放緩。

佛吉歐尼同樣談到，保費推升油輪運費下，隨油廠及物流鏈的作業成本應聲提高，相關壓力最終會以燃料價格上漲的形式由消費者承擔。

● 沙烏地等產油國被迫減產

根據航運資料和路透社統計，截至3月15日當週，中東波斯灣地區的每日原油出口量較2月減少至少6成。

「阿拉伯週刊」（The Arab Weekly）報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖，原油出口減少，再加上儲油空間有限，迫使中東產油國擴大減產規模。

路透社3月16日報導，在伊朗戰爭爆發前，阿聯每日原油產量達340萬桶，如今減產幅度已超過5成。

華爾街日報3月上旬證實，全球最大原油出口商沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已關閉沙伐尼亞（Safaniyah）與蘇魯夫（Zuluf）油田，前者是全球最大離岸油田。

能源市場情報公司Kpler資料顯示，沙烏地3月迄今每日出口435.5萬桶原油，較2月數據710.8萬桶大幅下滑。

不過，BBC引述美國政府資料指出，沙烏地有1條長達1200公里、橫越阿拉伯半島的東西向輸油管，從東部大型油田延伸至紅海沿岸的揚布港（Yanbu），每日最多可輸送500萬桶原油。

阿聯也有管線將內陸油田連結至阿曼灣（Gulf ofOman）沿岸的富查伊哈港（Fujairah），每日可運輸至少150萬桶原油。

理論上，原油可透過這些替代管線繞過荷莫茲海峽，但路透社表示，這仍會導致每日原油供應量減少800萬至1000萬桶。此外，富查伊哈港的原油裝運作業也因無人機攻擊而受阻。

● 亞洲國家首當其衝

衛報引述澳盛銀行（ANZ Bank）首席經濟學家耶尚加（Richard Yetsenga）表示，除馬來西亞外，亞洲國家的原油進口量均高於出口量。

根據穆迪分析公司（Moody's Analytics），在日本、韓國、台灣、新加坡和香港，其消耗能源逾8成仰賴從國外進口。

耶尚加說：「事實上，這對整個地區構成廣泛衝擊；如果油價繼續維持在高點，對這些國家而言其國民收入將蒙受損失。」

據估，中國單一市場就占伊朗原油出口近9成。由於中國將這些原油用於製造將出口至其他國家的產品，油價上揚代表全球消費者可能都會面臨更高物價。

此外，兩位知情人士3月23日向路透社透露，沙烏地阿美石油公司已削減4月份對亞洲買家的原油供應，這是該公司連續第2個月採取此舉。

消息人士談到，沙烏地阿美石油公司4月只向長約客戶供應自紅海揚布港出口的阿拉伯輕質原油，對亞洲煉油廠的供應依舊吃緊，也因此限制其成品油產量。