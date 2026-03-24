伊朗戰事衝擊能源 回顧1970年代兩次石油危機

美國與以色列2月28日對伊朗開戰引發油、氣價飆升，讓外界想起1970年代兩次石油危機。第一次是因贖罪日戰爭引發的石油禁運，第二次則是伊朗革命所引發。

以下綜合時代雜誌、金融教育網站Investopedia、紐約時報等外媒，回顧上世紀兩次能源危機起因與影響。

● 1973年石油危機

．起因

1973年10月6日，埃及與敘利亞南北夾擊以色列，分別攻擊在1967年「六日戰爭」時被以色列佔領的西奈半島和戈蘭高地，贖罪日戰爭（Yom Kippur War）爆發。

戰事期間的10月16日，阿拉伯石油輸出國家組織（OAPEC）宣布調高70%油價並減產5%。美國尼克森政府向以色列追加提供22億美元援助，OAPEC旋即進一步決定對美國與西歐實施石油禁運，從而引發第一次石油危機。

．衝擊

戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，1950年美國的石油進口量每天不足50萬桶，佔國內石油需求僅8%。但到1970年增長近3倍達到每日超過130萬桶，到1973年，石油進口量已佔美國石油消費總量19%，當中絕大部分來自中東。

當時禁運生效後，僅1973年11月美國汽油零售價就上漲40%，當時美國各地加油站湧現排隊加油潮，加油站甚至一天內數次調漲價格，經常看到「抱歉，今日無油」的告示掛出。

．危機落幕

轉機於1974年1月出現。時任白宮國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）去見沙烏地費瑟國王（KingFaisal），說服對方認同禁運條件已隨贖罪日戰爭結束而不復存在。重要的是當時埃及總統沙達特（AnwarSadat）也意識到禁運損及埃及利益。

最後在季辛吉斡旋和解條件促成禁運落幕後，美國總統尼克森1974年5月訪問以色列、埃及與沙烏地，更成為首位訪問埃及的美國總統；不過3個月後尼克森因水門案辭職下台。

．影響

1973年石油禁運為時數月，但高油價與高能源價格卻影響整個1970年代。其中一個連鎖效應是美國將車行速限調整為時速55英里（約88公里），當時認為這是汽車最省油的速度以降低石油消耗。

更深遠的影響是高能源價格促使美國逐漸降低對中東石油依賴，除通過多項法律鼓勵國內石油生產，更於1975年建立戰略石油儲備（SPR），強化能源自主。美國如今已成為全球最大原油生產國與淨出口國。

● 第二次石油危機

．起因

伊朗1978年爆發伊斯蘭革命推翻巴勒維王室後，於1978年12月至1979年秋天在最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）鞏固伊斯蘭政府下完全停止石油出口，引發第二次石油危機。

當時原油價格短時間翻倍，引發恐慌性搶購，美國加油站排隊加油潮再現，讓美國陷入兩年經濟衰退。

．衝擊與解決

1979年的石油危機最終透過多種市場力量得以化解，包括非石油輸出國家組織（OPEC）成員增產、能源節約以及解除管制，尤其雷根政府1981年取消聯邦價格管制，進一步刺激國內生產。高油價大幅抑制需求，導致全球石油供應過剩，並在1980年代中期出現油價崩跌。

這場危機也促進節能汽車的發展及對替代能源的探索；全球石油消費下降連帶使OPEC的市占率也大幅下滑。

● 兩次石油危機vs當前伊朗戰事

哥倫比亞大學國際與公共事務學院（SIPA）的全球能源政策中心（CGEP）一篇專文指出，當今全球石油需求是1973年的兩倍以上，然而美國現已是全球最大的石油生產國，而不像1973年時是全球最大石油進口國。當時石油占全球能源消費的50%，如今約為1/3。

當年與現在的另一大差異在於，1970年代石油危機之前，幾乎沒有國家建立石油安全庫存，但在危機之後，許多國家建立戰略儲油機制。美國目前的戰略儲油為7.14億桶，國際能源總署（IEA）表示，32個成員國的緊急儲備量達12億桶；中國雖非IEA成員，但戰略石油儲備也達12億桶。

能源效率的提升及替代能源的發展，也使石油對全球經濟的重要性低於1970年代。只是美國固然已不依賴中東石油，但其他經濟體尤其亞洲國家仍高度仰賴，即使當前荷莫茲海峽的封閉不至於讓美國重現排隊加油，衝突持續時間越長，影響與衝擊也越難預測。