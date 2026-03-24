中東戰爭第24天》川普稱美伊達多項共識 最新發展一次看

中東戰事進入第24天，美國總統川普稱美方與伊朗在多項重大議題取得共識，可望達協議，但伊朗否認曾與美國談判。以色列總理內唐亞胡則說，以色列將持續襲擊伊朗和黎巴嫩。

以下是中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

川普聲稱，美國與伊朗在多項重大議題取得共識，並可能於5天內達成協議，但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認曾跟美國進行談判。

川普稍早指出，伊朗渴望達成協議，美國特使跟對方一位「備受尊敬的」領導人進行對話。

川普更提到，美國與伊朗談判在「多項重大議題取得共識」，談判結果必須是德黑蘭當局放棄核武野心及濃縮鈾庫存。

川普還說，若美國與伊朗達成協議，美國將接收伊朗濃縮鈾，並稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將由雙方共同控制。

稍早有以色列媒體引述以國官員說法報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（JaredKushner）的談判對象就是卡利巴夫。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，川普認為美以在伊朗的軍事成果可望化為談判協議，以保護以色列利益，並說以色列會持續襲擊伊朗和黎巴嫩。

內唐亞胡重申，持續的襲擊行動「正在摧毀伊朗飛彈計畫與核子計畫」，同時「對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）造成重大損失」。

他說：「就在數天前，我們又殲滅了兩名（伊朗）核子科學家，這一切還沒結束。」

以色列軍方表示，已對位於德黑蘭的一處伊朗革命衛隊（IRGC）據點發動攻擊，這處據點據悉是用來指揮革命衛隊麾下的志願部隊「巴斯杰」（Basij）。

以色列一直將巴斯杰列為攻擊目標，以削弱伊朗當局的權力掌控。

●伊朗動向

以色列軍方表示，伊朗凌晨向以色列發射飛彈，並指這波攻擊鎖定以國國北部，而以色列強大的防空系統正在「積極攔截威脅」。

伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）表示，德黑蘭當局「完全」掌控波斯灣、荷莫茲海峽和阿曼的領海，憑藉著足夠優勢與實力，因此無須在波斯灣布設水雷。

他更提到，伊朗武裝部隊有能力確保波斯灣安全，並警告這個區域以外的各國「無權干涉該地區」。

●油價股匯動態

川普稍早表示，會暫緩打擊伊朗電力設施，並聲稱美方團隊已就結束衝突展開對話，儘管德黑蘭當局否認有談判，國際油價今天仍應聲重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下跌10.1美元或10.28%，來到每桶88.13美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑12.25美元或10.92%，來到每桶99.94美元。

●其他國家及組織

以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發動攻擊，並在數小時前警告當地居民撤離，以方稱此舉是「打擊黎巴嫩真主黨基礎設施」。

法新社直播畫面顯示，被視為真主黨據點的貝魯特南郊冒出濃煙。

敘利亞軍方今天表示，東北部一處基地遭到來自鄰國伊拉克的飛彈攻擊；伊拉克官員表示，當地一個武裝組織是這次攻擊的幕後黑手。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，他已就「波斯灣地區的嚴峻局勢」與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，並承諾巴基斯坦將致力扮演「促進和平的建設性角色」。

英國外交部今天召見伊朗駐倫敦大使墨沙維（SeyedAli Mousavi），抨擊德黑蘭在英國及海外「魯莽且破壞穩定的行動」。

外交部發言人指出，此次召見是因英方近期以「國家安全法」相關罪名起訴一名具伊朗和英國雙重國籍的男子及一名伊朗公民，理由是他們涉嫌向外國情報機構提供協助。

紅十字國際委員會（ICRC）呼籲停止在中東地區對「重要基礎設施」發動攻擊，並警告此舉可能帶來「不可逆轉的後果」，包括對核設施造成破壞。

ICRC主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）表示：「我們近期所見的中東局勢，可能已經發展到無法挽回的地步。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）說，英國將向中東部署短程防空系統，以應對伊朗飛彈攻擊。

施凱爾告訴國會委員會：「我們很快會向巴林部署短程防空系統…對科威特和沙烏地阿拉伯也將採取相同措施」。