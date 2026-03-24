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戰前48小時關鍵通話 內唐亞胡力促川普剷除哈米尼

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊前不到48小時，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普進行通話，談及為何要發動這場川普曾在競選時反對且局勢複雜的遠程戰爭。

路透社報導，川普和內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）從該週稍早的情報簡報中獲悉，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其核心幕僚即將在德黑蘭的一處住所會面，適合執行「斬首打擊」行動。這種針對國家最高領導層行動是以色列常用的戰術，美國傳統上較少採用。

但根據3名知情人士透露，新情報顯示，原定於週六晚上舉行的會議提前至週六上午舉行。

知情人士表示，內唐亞胡堅持推動他數十年來極力主張的行動。他表示，這是除掉哈米尼，以及為過去伊朗企圖暗殺川普的行動復仇的最佳時機。美國情報單位認為，2024年美國總統競選活動期間，據傳伊朗曾策劃買兇暗殺川普。

美國國防部指控一名巴基斯坦籍男子，試圖於美國境內招募人員刺殺川普，目的是為了報復華府先前擊斃伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官蘇雷曼尼（QassemSoleimani）。

路透社無法核實內唐亞胡的說法對川普考慮下達攻擊命令時產生多大影響，但這通電話確實是內唐雅胡對川普所做的最後陳述。

知情人士認為，這場通話加上情報顯示除掉伊朗領袖的機會稍縱即逝，成為促使川普最終在當地時間2月27日拍板定案，命令軍方發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的催化劑。

哈米尼 以色列 伊朗 內唐亞胡

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