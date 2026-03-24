兵不厭詐？川普一邊喊和談 一邊派數千陸戰隊集結中東 「這一天」抵達

儘管美國總統川普宣布未來五天暫緩打擊伊朗發電廠和能源設施，暗示與伊朗正在進行談判，但伊朗隨後否認。另據兩名美國官員表示，數千名美國陸戰隊員預定周五（27日）抵達中東，而這一天正是川普為伊朗重新開放荷莫茲海峽所設定的最後期限。

調派陸戰隊集結中東

根據華爾街日報，美國官員指出，美國駐紮於日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、兩棲船塢登陸艦「紐奧良號」（USS New Orleans），以及約2,200名來自第31海軍陸戰隊遠征隊的官兵，將於周五進入負責中東地區美軍行動的美國中央司令部轄區。該部隊還需要幾天時間才能抵達荷莫茲海峽。

五角大廈也已下令另一支陸戰隊部隊前往中東地區的美國中央司令部轄區：駐紮於加州的第11海軍陸戰隊遠征隊，該部隊將搭乘「拳師號」（USS Boxer）兩棲戒備群出發。該部隊將在數周後啟程，並於之後再過數周抵達中央司令部轄區。

川普大轉彎的背後：盟國提醒將導致戰爭升級、在市場開盤重挫前緩解擔憂

彭博資訊報導，川普在周一宣布決定暫時撤回摧毀伊朗電力基礎設施的威脅之前，美國盟友和波灣國家曾經私下提醒他實現威脅將帶來危險。

消息人士說，川普這一決定，是在一些盟友警告戰爭正迅速演變成一場災難之後做出的。盟國告訴美國，對伊朗基礎設施的永久性破壞，幾乎不可避免地會導致衝突結束後出現一個「失敗國家」。

退讓也符合川普的另一個利益，可以安撫動盪的金融市場。據知情人士透露，川普的決定是在美國交易開始前不久宣布的，部分原因是為了緩解市場擔憂。

國國防部前中東事務副助卿史特勞爾（Dana Stroul）表示：「川普需要某種方式，從一個肯定會引發新一輪升級的威脅中收場，如果把民用能源基礎設施當作打擊目標，意味著跨越了新的門檻，可能構成戰爭罪。」前「趕在周一早上美國市場開盤前宣布談判及暫緩打擊五天的消息肯定不是巧合。」

川普周一前往田納西途中向記者表示，是伊朗方面主動聯繫美國談判，因為他們渴望達成協議。他說，一位伊朗官員與川普女婿庫許納和中東特使威科夫周日對話，伊朗同意移交該國的核原料且不恢復核計畫。他表示，談判預計周一將通過電話繼續進行。

川普說：「我們會看看進展如何，如展順利，我們將最終解決這個問題」，「否則，我們就繼續狠狠炸」。

心理戰與羅生門：伊朗否認接觸並指控川普放出假消息只為操縱油市

然而，伊朗外交部向通訊社否認任何這類談話。伊朗國會議長卡利巴夫周一在社群媒體貼文說，川普所說的是假消息，不過是為操縱金融和石油市場。

卡利巴夫在Ｘ寫道：「我們從未與美國進行過談判，這一假新聞被用來操縱金融和石油市場，並逃離美國和以色列所陷入的泥沼。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，他們正對美國發起新一輪襲擊，並將川普的言論稱作「心理戰」，且「陳舊老套」，對伊朗的戰鬥毫無影響。

知情人士說，川普之所以決定停止計畫中對能源設施的打擊，是為了遏制油價漲勢；川普周一也坦承，「一旦達成協議，油價就會像石頭一樣掉下來」。

這些動機引發華盛頓和華爾街對和平前景的質疑。川普一貫有從極限施壓中退縮的歷史，伊朗也曾經拖延過核談判，加上近期美國將與伊朗的談判做為發起新軍事行動前的一種欺敵手段，這些例子讓外交官和交易員懷疑談判是否能產生真正的協議。

Clearview Energy Partners在一份分析師報告中表示，「川普有表現出誤導外界的傾向，不能排除這樣一種可能性：他設定的48小時期限，可能是在為某個即將發生、並可能改變局勢的事件提供掩護。」